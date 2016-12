C’est ce jeudi soir, dans l’auditorium du Heysel, qu’aura lieu la traditionnelle soirée de gala des RACB Awards. Une cérémonie rassemblant le gratin du sport automobile belge au cours de laquelle tous les champions 2016 recevront leurs trophées. Point d’orgue de cette remise des prix présentée par le commentateur des Grands Prix de la RTBF, Gaëtan Vigneron, l’élection du Pilote belge de l’Année. Un titre honorifique très convoité décerné par un panel d’une quinzaine de journalistes spécialisés en sports moteur. Et cette année, si on retiendra, bien sûr, au niveau international le titre en Blancpain Sprint Series d’Enzo Ide, la Coupe du Monde FIA GT remportée de manière très spectaculaire à Macao par Laurens Vanthoor ou la première victoire aux 24H de Spa de Maxime Martin, le titre de Driver of the Year se jouera une fois de plus entre nos deux meilleurs ambassadeurs mondiaux, Thierry Neuville et Stoffel Vandoorne, deux pilotes issus du RACB National Team se partageant ce prestigieux trophée depuis maintenant cinq ans. Alors, qui du vice-champion du monde WRC ou de notre surprenant débutant en F1 aura, cette fois, décroché la timbale ? Après les débats lors du vote, les paris sont maintenant ouverts. Suspense jusqu’aux alentours de 21h30…