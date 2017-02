Créé en 2008, le RACB National Team entame déjà sa dixième saison. Après avoir amené Stoffel Vandoorne et Thierry Neuville au firmament du sport automobile, la filière de la fédération belge managée par Geoffroy Theunis a dit au revoir à ses aînés devenus professionnels et soutiendra en 2017 la plus jeune promotion de l’histoire avec Guillaume de Mevius et Louis Louka en rallye sur une Peugeot 208 R2, Sam Dejonghe et Denis Dupont en TCR Benelux sur leur Seat Leon. Objectifs : les titres !

Le RACB National Team constitue une grande famille dans laquelle les «aînés» n’hésitent jamais à soutenir les plus jeunes. Ainsi, Stoffel Vandoorne était présent, ce 13 février, à la présentation du programme 2017.

«Stoffel est le symbole de la réussite de notre mission», rappelle Geoffroy Theunis, le Manager du RACB National Team. «Repéré en fin de saison 2009, il n’a cessé de gravir les échelons de la monoplace jusqu’à devenir pilote titulaire au sein de l’écurie McLaren-Honda cette année. En sept saisons, il est passé du karting à l’une des équipes les plus prestigieuses du paddock en Formule 1. Stoffel est un pur produit du RACB National Team; nous pouvons être très fiers d’avoir contribué à cette très belle success story. Il constitue aussi un exemple remarquable, un modèle à suivre pour les jeunes. Notre compatriote est la preuve que le travail acharné, ajouté à une formidable dose de talent, permet d’accéder à la catégorie-reine du sport automobile.»

Désormais, Stoffel Vandoorne ne fait plus partie du RACB National Team mais il garde un contact étroit avec ceux qui en portent les couleurs.

«Au même titre que Maxime Martin que nous remercions pour les cinq années de collaboration fructueuse, que Thierry Neuville ou encore Bertrand Baguette, ceux qui ont été les Ambassadeurs du RNT continuent à soutenir cette opération», poursuit Geoffroy Theunis. «Ils demeurent très proches de la filière et ne sont jamais avares de conseils envers les nouvelles recrues.»

Ces jeunes pilotes ont pu récemment resserrer les liens de l’équipe et forger l’esprit du RACB National Team lors d’un stage sportif aux 2 Alpes. Un stage où Thierry Neuville, justement, a passé deux journées en leur compagnie.

Objectif: deux titres

Cette saison, le programme du RNT est basé sur deux axes: le circuit avec le TCR Benelux en compagnie de Denis Dupont et Sam Dejonghe et le Championnat de Belgique Junior des rallyes par le biais de Guillaume de Mevius et Louis Louka. Sam et Denis repartent sur la SEAT Leon TCR qu’ils ont découverte l’an dernier. Toujours alignée par l’équipe WRT et soutenue par SEAT Import, ils auront pour mission de remporter le titre 2017 en TCR Benelux.

Guillaume de Mevius et Louis Louka, les lauréats du RNT Rally Challenge, s’attaquent au Junior Belgian Rally Championship avec la Peugeot 208 R2 qu’ils ont remarquablement étrennée au Rallye du Condroz en novembre. Sur la voiture supportée par Peugeot Belgique Luxembourg et bichonnée par l’équipe DG Sport, Guillaume et Louis disputeront les six premières manches du championnat dans le but de remporter le titre en Junior ce qui à priori ne s’annonce pas trop compliqué vu le faible niveau de la concurrence. Dès qu’ils auront atteint cette mission, on devrait les retrouver aux commandes de la grande sœur, la 208 R5 pour la fin de saison.

Enfin, selon une tradition désormais bien ancrée, le RACB National Team mettra sur pied un Volant en monoplace dans la seconde partie de la saison. Les détails relatifs à cette opération seront dévoilés ultérieurement mais il s’agira, déjà, de dénicher le futur successeur de Stoffel Vandoorne en Formule 1.