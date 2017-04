Elfyn Evans avait marqué de son empreinte la première (vraie) journée de course du Rallye d’Argentine. Thierry Neuville a été l’homme fort de la deuxième. Bien aidé par la chance dans les moments délicats, il a réduit son retard de 1’00’’7 vendredi soir à 11’’5 hier soir.

À défaut d’impressionner autant que le Gallois avec ses 6 meilleurs temps vendredi, auxquels il en a d’ailleurs ajouté un 7e hier matin, notre compatriote n’a pas eu besoin de plus de deux scratches pour fondre sur le leader. Il s’est simplement montré le plus régulier du lot, terminant la journée en force comme la veille. Pourtant, tout aurait pu basculer ou se terminer dans le premier chrono du jour. Dans un long droite se resserrant, il est parti beaucoup trop large dans un grand travers et a heurté le talus, sans perdre beaucoup de temps.

"Là, nous avons eu de la chance de nous en tirer avec une simple crevaison !" s’exclamait le pilote Hyundai à l’arrivée de cette 10ème spéciale. "Gêné par le soleil bas de face, je suis arrivé trop vite et j’ai raté le point de corde…" Signant quand même le 2e temps, à 0’’8 d’Evans, il ravissait d’emblée la 2e place du général à Ostberg, qui allait devoir abandonner un peu plus tard sur bris de suspension sur sa Ford Fiesta. Si Neuville n’a pas signé davantage de meilleurs temps, c’est que Kris Meeke était de retour après avoir été éliminé par un tonneau vendredi.

Pour Citroën, ce rallye sera à oublier au plus vite car Craig Breen, trahi par sa boîte de vitesses vendredi, n’a même pas entamé la 2e journée, une fuite d’huile ayant été décelée sur sa C3 WRC.

Et Meeke, après 2 scratches, est de nouveau parti en tonneau ! Et alors que l’on pensait que Thierry Neuville pouvait au mieux espérer la 2e place, à condition de résister jusqu’au bout aux assauts de Tänak et Ogier, le leader Elfyn Evans s’effondrait.

Une crevaison lente dans l’ES 11, une erreur suivie d’une crevaison dans l’ES 12, et un bouclier arrière détaché pénalisant le comportement de sa Ford Fiesta dans la dernière boucle faisaient fondre sa confortable avance. Mais il ne s’avouait pas vaincu… "Il n’y a rien de grave," tempérait-il. "Il doit y avoir un problème à l’arrière de la voiture qui la faisait survirer exagérément mais ce sera résolu. Mais je peux résister à Neuville pour la victoire. S’il la veut, il devra me combattre à sang !"

Thierry Neuville restait plus tempéré : "La bagarre s’annonce rude demain mais il semble que notre Hyundai fonctionne bien dans ces conditions éprouvantes et nous espérons en tirer profit. Je pense que nous avons le bon rythme. Jusqu’où suis-je prêt à prendre des risques ? On verra…" Légende photo