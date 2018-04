Mécontent de ses réglages, le Belge va devoir se battre pour rester sur le podium.

En tête depuis la première spéciale, reparti ce matin avec une avance confortable, Sébastien Ogier s'est contenté de contrôler son avance lors de cette 2ème étape où il n'a pas signé le moindre meilleur temps.

« C'est vrai que je n'ai pas voulu prendre de risque, » avouait le pilote Ford en route vers une troisième victoire en quatre courses cette saison.. « Mais vous n'assurez jamais à 100%. Ce n'est pas possible en rallye. Il reste une longue étape marathon de 55 km dimanche matin et il va falloir rester bien concentré. »

Le quintuple champion du monde hors d'atteinte, on a surtout suivi la bataille intense pour le premier accessit entre quatre pilotes avec notre compatriote Thierry Neuville chassé par la Citroën de Kris Meeke et les deux Toyota de Ott Tanak et Esapekka Lappi.

Et le premier à craquer sous l'intense pression était... le pilote Citroën à nouveau rattrapé par ses vieux démons. Alors qu'il était revenu à égalité avec notre compatriote, l'Irlandais sortait de la route dans l'ultime spéciale du jour. Il rejoignait Bryan Bouffier (moteur) et Jari-Matti Latvala (sortie) sur la liste des abandons.

Thierry ne réussissait cependant pas à conserver la 2e place, soufflée pour un dixième par Ott Tanak à l'issue de la dixième spéciale, la dernière de cette 2e étape. « Je n'ai rien à dire, » pestait le pilote Hyundai. « On a essayé d'améliorer les réglages cet après-midi et c'était pire. La voiture glissait de partout. J'ai tout donné. Je ne peux pas aller plus vite. Je dois me calmer car sinon le prochain dehors c'est moi. »

Avec une Yaris un dixième devant et l'autre du jeune Lappi (trois fois le plus rapide) revenu à dix secondes, la dernière étape s'annonce cruciale pour la lutte pour le podium. « Honnêtement, cela va être dur de terminer deuxième. Et même de rester sur le podium. Je dois penser au championnat. Mieux vaut quinze voire douze points que rien. Je ne peux pas aller plus vite avec cette auto. Nous ne sommes pas assez compétitifs sur l'asphalte. Voyez les chronos des autres Hyundai, c'est encore pire alors que nous sommes tous les trois généralement très bons sur l'asphalte et en Corse. »

Auteur de trois meilleurs temps sur les six spéciales du jour, Sébastien Loeb reparti en Rally2 a prouvé, à 44 ans, qu'il pouvait encore tenir le rythme des jeunes. De quoi lui donner encore plus de regrets par rapport à son stupide accident de la veille...

Le classement à l'issue de la 2e étape : 1. Ogier-Ingrassia (Ford Fiesta WRC)en 2h43.07.7 ; 2. Tanak-Jarveoja (Est/Toyota Yaris WRC) à 44.5 ; 3. NEUVILLE-GILSOUL (BEL/Hyundai i20 WRC) à 44.6 ; 4. Lappi-Ferm (Fin/Toyota Yaris WRC) à 54.9 ; 5. Sordo-Del Barrio (Esp/Hyundai i20 WRC) à 1.46.7 ; 6. Evans-Mills (GB/Ford Fiesta WRC) à 1.49.8 ; 7. MikkelsenJaeger-Synnevaag (Nor/Hyundai i20 WRC) à 2.13.5