Le Finlandais Esapekka Lappi (Toyota) menait le Rallye de Finlande, 9e des 13 manches du Championnat du monde (WRC), à l'issue de la première journée vendredi (ES2-ES13).

Thierry Neuville (Hyundai i20) occupe la 8e place à 58 secondes après une difficile première journée. Lappi, 26 ans, a pris la tête de l'épreuve, pour la première fois de sa carrière dans la catégorie reine, à l'issue de la dixième spéciale. Vainqueur de 8 des 12 spéciales du jour, il devance ses compatriotes Jari-Matti Latvala (Toyota) et Teemu Suninen (M-Sport/Ford) de respectivement 4.4 secondes et 19 secondes.

Le leader du championnat des pilotes, le Français Sébastien Ogier (M-Sport/Ford), n'a pu boucler la journée après avoir une sortie de route dans la 4e spéciale. Il devrait repartir samedi ou dimanche en Rallye 2, pour disputer la power stage.

Neuville, qui a dû ouvrir la route, après le retrait d'Ogier, et n'a pas été très satisfait du comportement de son bolide.

"Nous avons cherché le bon rythme toute la journée sur ces spéciales particulièrement rapides. Après le retrait d'Ogier, on avait l'occasion de réduire l'écart sur lui (au championnat) mais sans y parvenir. En partant en tête, on a perdu du temps sur les autres. Comme prévu, les Toyota sont plus rapides. Mon objectif est de remonter dans le Top 5 pour marquer des points importants au championnat. Ce rallye est loin d'être fini. Il y a encore en jeu" a reconnu Neuville.

Samedi, 8 ES sont au programme, dont la difficile à Ouninpohja avec ses sauts et ses virages à haute vitesse.