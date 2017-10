Le pilote Skoda s’impose pour seulement 2 secondes dans la Cité du chou tandis que le vétéran verviétois (en photo) s’est montré compétitif pour son retour en rallye moderne.

Un beau soleil, le plein d’engagés et quelques noms ronflants au départ. Le JMC Rallye Hautes Fagnes, plus connu sous le nom de Rallye de Jalhay, ne pouvait pas rêver mieux pour sa 13e édition. Venus préparer le Condroz dans la Cité du chou, Ghislain de Mévius et Guillaume Dilley étaient les grandissimes favoris à bord de leurs Skoda Fabia BMA. A ce duo de choc s’ajoutait Michael Albert et sa Fabia version WRC.

Les trois jeunes loups prenaient la poudre d’escampette dès le 1er passage dans les 3 spéciales de Bansions, Solwaster et Sourbrodt. Ghislain de Mévius achevait effectivement la Boucle 1 en tête devant Guillaume Dilley et Michael Albert. Un Michael Albert qui allait maintenir l’écart avec de Mévius dans le passage suivant tandis que Dilley concédait 11 secondes.

Il devenait alors évident que la victoire allait se jouer entre le Stavelotain et le pilote BMA. Albert fondait sur de Mévius au fil des spéciales, mais cela ne suffisait pas pour déloger le Brabançon de la 1ère place. de Mévius était finalement déclaré vainqueur pour… 2 secondes d’avance sur Albert. Guillaume Dilley termine 3e après avoir concédé 32 secondes sur son voisin de tonnelle. Le Top 5 est complété par un duo de Porsche avec les 911 de Francis Lejeune et Olivier Cartelle. Victoire de Mottet-Falmagne (Peugeot) en D1-D2-D3.

Disputant son 1er rallye moderne depuis 10 ans, Larry Cols était là pour réaliser un vieux rêve en pilotant la Mitsubishi Lancer WRC05 que pilote habituellement Chris Van Woensel. Le Verviétois a réalisé des performances honorables en dépit du fait qu’il ait été handicapé par une procédure de départ compliquée sur sa machine nippone, ce qui l’a empêché de prendre des excellents envols.

Il achevait les deux premières boucles de la journée à chaque fois au 4e rang derrière le trio de Mévius-Albert-Dilley. Cols n’a concédé que 43 secondes sur le leader après la 6e spéciale. Il n’était malheureusement pas à l’arrivée de la spéciale suivante en raison d’un début d’incendie des suites d’une fuite d’essence. Soit, celui qui fut le pilote-mystère des dernières Legends Boucles a pris un maximum de plaisir à Jalhay, un rallye lors duquel il avait entamé sa carrière en 1994 au volant d’une Fiat Cinquecento.