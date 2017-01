Epreuve la plus mythique et la plus célèbre du calendrier, le Rallye Monte-Carlo c’est l’équivalent du GP de Monaco en F1.

Une course atypique, sans doute la plus dure à apprivoiser et à gagner. Un rallye que les spectateurs adorent pour son caractère imprévisible et ses dérapages parfois incontrôlés. Et que beaucoup de pilotes détestent pour les mêmes raisons. Car il est plus aisé de démarrer la saison ici par un crash que par un scratch. « C’est clairement le rallye où tu as le plus de chance de voler dehors, » indique notre vice-champion du monde Thierry Neuville qui tient absolument à démarrer sa conquête du titre mondial 2017 par un premier podium. « Les points sont trop importants. Je suis déjà en mode championnat. Il faut prendre trop de risques pour viser la victoire ici. Un podium comme l’an dernier serait déjà très bien. »

A quelques heures du départ officiel, ce soir à 18h11 face au Casino de la Principauté avec deux premières spéciales nocturnes programmées à 20h14 et 22h57, nous pointons trois éléments déterminants pour tenter de décrocher le gros lot à la roulette monégasque.

