La deuxième boucle de ce vendredi après-midi a encore permis à Thierry Neuville d’accroître son avance en tête du Rallye Monte-Carlo passée en trois spéciales de 31 à 45 secondes sur les deux Ford Fiesta de Seb Ogier et Ott Tanak groupées en trois dixièmes.

Après un nouveau scratch dans l’ES6, son quatrième depuis le départ, le Belge a pourtant signé deux modestes chronos : Explication : « Dans la longue ES7, je me suis montré trop prudent. C’était nettement plus sec que prévu et j’ai perdu 19 secondes sur Seb. Puis dans la dernière, j’étais parti plus vite mais sur la fin j’ai rencontré un problème avec le moteur. Je n’avais plus de boost et j’ai calé ce qui m’a coûté une dizaine de secondes. Mais rien de grave, rassurez-vous. »

A l’issue de cette deuxième étape, Thierry compte donc une belle marge d’avance sur les « Fordistes » roulant de concert. Mais attention, même si notre compatriote paraît en confiance, le héros local Ogier n’a certainement pas dit son dernier mot. « Cela va de mieux en mieux. Je découvre cette auto. Cela a mal commencé avec cette petite sortie me coûtant une quarantaine de secondes ce matin, mais au fil des kilomètres je prends mes marques. Le rallye n’est pas fini… » a déclaré le Gapençais histoire de mettre un peu de pression sur les solides épaules de son rival noir jaune rouge.

« Thierry est bien parti mais il ne peut pas encore assurer car 45 secondes sur un Monte-Carlo ce n’est pas grand-chose, » estime le team-manager belge de Hyundai Alain Penasse. « D’autant qu’il y a des risques d’averses de neige pour dimanche au col du Turini. »

La bataille entre la paire Neuville-Gilsoul et les deux Fiesta lancées à sa poursuite se poursuivra ce samedi avec 5 spéciales toujours à caractère hivernal à boucler entre 8h08 et 15h15.

Le classement à l’issue de la 2ème étape : 1. NEUVILLE-GILSOUL (BEL/Hyundai i20 Coupé WRC) ; 2. Ogier-Ingrassia (Fra/Ford Fiesta WRC) à 45.1 ; 3. Tanak-Jarveoja (Est/Ford Fiesta WRC) à 45.4 ; 4. Latvala-Antilla (Fin/Toyota Yaris WRC) à 2.09.7 ; 5. Sordo-Marti (Esp/Hyundai i20 Coupé WRC) à 2.57.8 ; 6. Breen-Martin (Irl/Citroën DS3 WRC) à 3.04.1