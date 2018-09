Le pilote Skoda réduit à 4 points son retour sur Vincent Verschueren, toujours leader du championnat

Leader de la première à la dernière spéciale, auteur de 12 meilleurs temps sur dix-sept, Kris Princen a pris une belle revanche sur le mauvais sort de l'an dernier en remportant, ce samedi, le Rallye de Roulers, septième manche du championnat de Belgique.

Le pilote Skoda a devancé de dix-huit secondes seulement l'autre Fabia R5 du leader du championnat de Belgique Vincent Verschueren, lequel ne s'est adjugé que trois scratches. L'écart entre les deux prétendants au titre n'est désormais plus que de 4 unités (104 à 100) à l'avantage du pilote Go Drive. Mais attention, le décompte pourrait être plus favorable au Trudonnais menant trois victoires à deux.

Après l'abandon précoce de Kevin Demaerschalk vendredi soir (roue arrachée), la troisième marche du podium s'est jouée entre les Skoda de deux révélations francophones. Et le Namurois Adrien Fernémont a finalement gardé l'avantage pour 14 secondes sur le jeune pilote Skoda Belgique Sébastien Bédoret. Ce dernier aura néanmoins atteint son objectif en s'offrant son premier scratch absolu en championnat de Belgique des rallyes dans l'antépénultième spéciale pour huit dixièmes face au vainqueur Kris Princen. Une belle manière de fêter les trois ans de ses débuts en rallye.

Enfin, un excellent Gunther Monnens a complété le Top 5 et remporté la victoire en NGT aux commandes de sa Porsche 997 au terme d'un fantastique duel avec Patrick Snijers.