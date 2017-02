Auteur de deux "scratches" (meilleurs temps) ce matin, notre compatriote Thierry Neuville avait pris la tête du Rallye de Suède des mains de Jari-Matti Latvala.

Mais le Finlandais a frappé fort dans la 4ème spéciale où il a collé d'un coup 8 secondes et demi au pilote Hyundai dès lors relégué au 2ème rang au classement général à 3.9 du pilote Toyota.

"La matinée s'est plutôt bien passée même si je n'étais pas tout à fait satisfait de l'arrière de ma Hyundai un peu trop baladeur à mon goût," expliquait le Belge. "Dans la 4ème spéciale, j'ai tapé fort à un moment et j'ai crains une crevaison. J'ai donc levé le pied et je me sis montré trop prudent sur la fin du parcours. J'ai donc perdu un peu de temps mais ce n'est pas grave. On est dans le rythme et la lutte pour la victoire."

Le troisième, Kris Meeke sur sa Citroën C3 WRC, pointe déjà à 18.8 et devance un trio de Ford avec Ogier (Ford) à 19.1 malgré le handicap d'ouvrir la route, Tanak (5ème à 20.0) victime d'un souci de sélection de vitesses et le revenant Mads Ostberg.

La deuxième boucle de cet après-midi sera la répétition des trois spéciales matinales.

Le classement à l'issue de la 4ème spéciale: 1. Latvala-Antilla (Fin/Toyota Yaris WRC); 2. NEUVILLE-GILSOUL (BEL/Hyundai i20 Coupé WRC) à 3.9; 3. Meeke-Nagle (Irl/Citroën C3 WRC) à 18.8; 4. Ogier-Ingrassia (Fra/Ford Fiesta WRC) à 19.1; 5. Tanak-Jarveoja (Est/Ford Fiesta WRC) à 20.0