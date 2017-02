Au calendrier du Championnat du Monde des rallyes depuis sa création en 1973, le Rallye de Suède fait partie des grands classiques du WRC.

Et contrairement au Monte-Carlo, aussi prestigieux que piégeux, cette unique épreuve 100% hivernale est unaniment appréciée.

Surtout quand les conditions de glisse sont idéales, ce qui semble être le cas cette année. "Il y a une fine couche de glace recouverte de quelques centimètres de neige et les températures restent négatives", nous renseigne Yves Matton, le directeur belge de Citroën Racing qui a déjà eu quelques sueurs froides avec le tonneau effectué lors des derniers essais du week-end passé de Kris Meeke.

Certainement pas la manière idéale de remettre le pilote C3 en confiance après un Monte-Carl catastrophique pour la marque au Double Chevron.

Mais la Suède n’échappe pas au réchauffement de la planète et on ne retrouve plus les murs de neige servant de glissières voici encore quelques années. Une sécurité de moins sur des spéciales (18 au total avec 58% de nouveautés) suédoises et norvégiennes très rapides parcourues à plus de 113 km/h de moyenne par le vainqueur 2016, Sébastien Ogier.

Et cela ira encore plus vite cette année avec les nouvelles WRC lancées comme des bobsleighs adhérant au sol glacé grâce aux 1.536 clous montés durant trois heures sur chaque train de pneus Michelin X-Ice North. Ici pas de martel en tête: il faut enfoncer le clou partout.

Quadruple champion du monde, triple lauréat ici et héritier du jackpot au casino monégasque, le nouveau pilote Ford Ogier s’élancera logiquement en favori ce soir pour la courte (1,9 km) spéciale show tracée sur l’hippodrome de Karlstad.

Mais attention, son équipier Ott Tanak, Kris Meeke (C3) mais surtout Thierry Neuville auront l’esprit revanchard.

Notre pilote Hyundai (dont vous pourrez lire l’interview dans notre édition de demain), héros malheureux à Monaco, s’est déjà battu pour la victoire ici face à Ogier en 2015. Il aura donc une double revanche à prendre.

Les tests préparatoires du Belge, en pleine confiance et bien positionné sur la route ce vendredi, se sont bien déroulés. Son objectif est clair: marquer des gros points (podium) et surtout en reprendre sur le leader français déjà vingt unités devant lui.

Olivier de Wilde