Après trois abandons en Hesbaye, à Spa et à Tielt, Kevin Abbring et Pieter Tsjoen ont enfin réussi à amener la Peugeot 208 T16 soutenue conjointement par les importateurs belge et néerlandais. Mieux, ils ont remporté leur première victoire au terme d’un Rallye de Wallonie très disputé.

Pendant 19 des 25 spéciales au programme de la 4ème manche du Championnat de Belgique des Rallyes, la lutte a été passionnante entre Kevin Abbring et Vincent Verschueren. Ce dernier, leader du championnat sur la Skoda Fabia R5 du team Godrive, justifiait parfaitement son enviable position en étant le seul à rivaliser avec le pilote Peugeot. Samedi, en fin de journée, il se rapprochait même de la 1ère place. Mais ce dimanche matin, Abbring était mieux réveillé. Avec deux nouveaux scratches, il creusait l’écart sur son adversaire à 23’’7. Dans la spéciale suivante, Verschueren crevait un pneu et perdait une quarantaine de secondes. Sauf accident, la course était jouée pour la 1ère place.

Derrière, en revanche, le suspense restait entier pour les autres marches du podium. Ghislain de Mevius et Guillaume Dilley en profitaient pour passer Verschueren. Les trois pilotes se tenaient en 13’’5. Tout restait possible. Petit-à-petit, de Mevius prenait ses distances sur Dilley, qui se disait déjà heureux de figurer en aussi bonne position pour son retour en BRC sur la Hyundai i20 R5. Il faisait évidemment tout pour résister à la pression de Verschueren, qui se montrait le plus rapide dans les trois dernières spéciales. Mais une commande de gaz restant parfois boquée empêchait Dilley de se battre à la régulière. In extremis, il perdait la 3ème place pour une demi-seconde.

"On ne pourra pas me reprocher de ne pas avoir essayé," lançait Guillaume, déçu, à l’arrivée. "L’important est que les responsables de Hyundai Motorsport soient contents de ma prestation."

Très vite isolé à la 5ème place avec sa DS 3 R5, Kevin Demaerschalk était heureux de terminer enfin un rallye sans problème: "On espère évidemment toujours mieux mais je n’aurais rien pu faire contre les voitures qui me précèdent."

L’homme fort du dernier jour aura été Adrian Fernémont, qui signait son premier meilleur temps sur la Ford Fiesta R5 de Floral Racing. Il regrettait évidemment ses problèmes du début de course (crevaison dans l’ES 1, panne d’assistance de direction dans l’ES 2, problèmes de freins dans l’ES 3 et bris de cardan dans l’ES 7): "Au total, j’ai perdu 1’20. Je ne dis que sans cela, j’aurais terminé sur le podium, car je n’aurais pas roulé de la même manière, mais je n’en aurais sans doute pas été loin."

Le Namurois a ainsi effectué une très belle remontée, émergeant d’une chaude lutte avec Xavier Bouche, Polle Geusens, Cédric De Cecco et Michaël Albert. Un peu plus loin, Olivier Collard remportait la lutte officieuse des anciennes 4x4, Francis Lejeune terminait 1er en GT sur sa Porsche 997 GT3 et Bastien Rouard 1er des tractions moins de deux litres sur sa DS 3 R3 Max. Il devançait notamment Guillaume de Mevius, qui complétait le succès de Peugeot en remportant sa 2ème victoire chez les Juniors, au terme d’un duel palpitant avec Romain Delhez, malheureusement légèrement écourté suite à l’abandon de ce dernier sur bris de suspension.

Devant, Kevin Abbring et sa Peugeot ne faiblissaient pas et s'adjugeaient enfin une première victoire cette année. La première aussi d'un étranger depuis la création du Rallye de Wallonie il y a 33 ans.





Classement final

1. K. Abbring-P. Tsjoen (NL/B-Peugeot 208 T16 R5) 1h57'49"1

2. Gh. de Mevius-J. Jalet (Skoda Fabia R5) +46"4

3. V. Verschueren-V. Hostens (Skoda Fabia R5) +53"7

4. G. Dilley-A. Leyh (Hyundai i20 R5) +54"2

5. K. Demaerschalk-B. Eelbode (Citroën DS3 R5) +1'35"5

6. A. Fernémont-S. Maillen (Ford Fiesta R5) +1'57"0

7. X. Bouche-L. Royer (Skoda Fabia R5) +2'05"0

8. P. Geusens-F. Cuvelier (Ford Fiesta R5) +2'34"6

9. C. De Cecco-K. Humblet (Peugeot 208 T16 R5) +3'09"3

10. M. Albert-W. Mergny (Skoda Fabia WRC) 1ers RC1 +3'17"0

11. Melissa Debackere-D. Bostoen (Skoda Fabia R5) +4'49"8

12. E. Schilt-L. Bakker (NL-(Skoda Fabia R5) +6'05"0

13. O. Collard-N. Borlon (Mitsubishi Lancer E10) +6'41"8

14. L. Sougnez-Wathelet (Mitsubishi Lancer E10) +7'52"6

15. F. Lejeune-Antoine (Porsche 997 GT3) 1ers RGT +8'33"9

16. B. Rouard-Poncelet (Citroën DS3 R3 Max) 1ers RC3 +10'49"8

17. Guil. de Mevius-L. Louka (Peugeot 208 R2) 1ers RC4 & Junior +10'49"8

20. C. Verstaen-K. Botson (Opel Astra M200) 1ers NCM15 +13'44"5

21. H. Deferm-J. Lavaerts (Ford Escort RS Mk2) 1ers NCM16 +14'33"4

26. R. Maes-J. Van Damme (BMW M3 E30) 1ers Historic +16'47"0