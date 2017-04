A quelques mois de son 50ème anniversaire, Xavier Bouche a encore de beaux restes.

Auteur du meilleur temps au premier passage dans la spéciale show de la Citadelle de Namur, plus d'une seconde devant Guillaume Dilley et tous les autres, il a confirmé en ne se laissant devancer que par Ghislain de Mevius, pour 2/10 de seconde, lors de second exercice similaire. Le Marchois qui a terminé trois fois 2ème du Rallye de Wallonie ces dernières années, ouvrira donc la route ce samedi dans les 15 spéciales (3 x 5) figurant au menu de la 2ème journée.

Kevin Abbring, que d'aucuns considèrent comme le favori de l'épreuve, occupe la 2ème place à 1"8 après avoir signé un 4ème et un 3ème temps avec sa Peugeot 208 T16 que l'on espère plus fiable que lors des épreuves précédentes. 3ème puis 4ème, Benoît Allart pointe en 3ème position sur la Skoda Fabia R5 du team Mazuin.

Parti prudemment avant de signer le scratch au 2ème passage, Ghislain de Mevius devance de peu Vincent Verschueren, le leader du championnat, à la 4ème place. Bien parti avec un étonnant 2ème temps dans la spéciale d'ouverture, Guillaume Dilley reste bien placé sur sa Hyundai i20 WRC dorénavant soutenue et suivie par Hyundai Motorsport.

Bonne entrée en matière de Polle Geusens sur la Fiesta du team Renties. Il devance l'originale Mini RRC de Guino Kenis. En revanche, on attendait un peu mieux de Kevin Demaerschalk sur la DS 3 R5 "officielle" qui bénéficie pour la première fois du kit Evo. Et que dire de Cédric Cherain, qui était bien parti avec un 5ème temps à 2"4 de Bouche dans l'ES 1 mais a concédé 16" au 2ème passage! C'est pire pour Adrian Fernémont, victime de deux crevaisons sur sa Ford Fiesta R5, et Fred Bouvy (Porsche), déjà relégués à 41 et 44 secondes.

A l'opposé, Guillaume de Mevius a démarré en force sur la Peugeot 208 R2 du RACB National Team, se portant d'emblée largement en tête des Juniors.

Mais ces deux spéciales show n'étaient guère représentatives de ce qui attend les concurrents ces samedi et dimanche. Tout reste donc à faire.