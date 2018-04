Cédric Cherain et Vincent Verschueren ont été les plus rapides à la Citadelle de Namur mais la régularité du vainqueur du Spa Rally a fait la différence...

Victorieux du Spa Rally au mois de mars, Adrian Fernémont pourrait bien rajouter un 2e succès à son palmarès cette saison et ce dès le Rallye de Wallonie. Le pilote de la Skoda Fabia R5 n°1 a réalisé par deux fois le 2e meilleur temps lors des deux très populaires spéciales de la Citadelle de Namur ce vendredi soir.

Mais la régularité de l’homme à la Fabia anthracite a fait la différence et il abordera la journée de samedi en leader. Il possède actuellement 0.6 d’avance sur Cédric Cherain, auteur du 1er scratch, et 1.2 sur Vincent Verschueren, le plus vite lors du 2e passage. Autant dire que rien n’est fait et que la bagarre entre les trois premiers promet d’être passionnante.

Les Skoda Fabia ont réalisé une OPA à Namur puisque neuf d’entre elles (8 R5 et 1 WRC) se trouvent aux 9 premières places ! La première voiture qui n’est pas originaire de République Tchèque, la Ford Fiesta de Pieter Jan Cracco, est 10e. Xavier Bouche, David Bonjean, Edwin Schilt, Olivier Collard, Manu Canal-Robles et Sébastien Bedoret complètent le classement de la 4e à la 9e place.

Mauvaise entame en revanche pour Guillaume de Mévius (Peugeot) qui a tapé une jante pour finir le 2e passage sur 3 roues. Le pilote RACB n’est que 21e. En Junior, le Hollandais Timo Van der Marel (Opel Adam R2) vire en tête devant Romain Delhez (Opel Adam R2) et Jean Dilley (Ford Fiesta R2).

Ce samedi, trois passages dans Nettinne-Mohiville (9h02, 13h07, 17h12), Natoye (9h37, 13h42, 17h47), Malonne (10h51, 14h56, 19h01) et Bois-de-Villers (11h14, 15h19, 19h24) sont au menu des concurrents.

Classement après ES2 : 1. Fernémont-Maillen (Skoda Fabia R5) en 06:08.8 ; 2. Cherain-Cuvelier (Skoda Fabia R5) à 0.6 ; 3. Verschueren-Hostens (Skoda Fabia R5) à 1.2 ; 4. Bouche-Jamar (Skoda Fabia R5) à 3.2 ; 5. Bonjean-Louette (Skoda Fabia R5) à 10.5 ; 6. Schilt-Bakker (Skoda Fabia R5) à 15.0 ; 7. Collard-Borlon (Skoda Fabia R5) à 15.6 ; 8. Canal Robles-Hauteclair (Skoda Fabia WRC) à 15.6 ; 9. Bedoret-Walbrecq (Skoda Fabia R5) à 16.5 ; 10. Cracco-Vermeulen (Ford Fiesta R5) à 21.9 ; etc.