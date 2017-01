La matinée s’est plutôt bien déroulée pour Thierry Neuville. Après un meilleur temps dans le tronçon initial (son sixième du rallye), notre compatriote a assuré lors de la deuxième boucle pour porter désormais son avance à 51 secondes sur la Ford Fiesta WRC d’un Sébastien Ogier incapable de mettre la pression sur le pilote Hyundai.

«On roule avec notre tête, » expliquait Thierry à l’issue de la 12ème spéciale.« Pour cette dernière quasi entièrement sèche, on a préféré monter deux pneus neige en plus des clous utilisés pour celle avant. La solution des deux slicks de réserve adoptée par Ogier était sans doute plus rapide mais aussi plus risquée. Et ce n’est pas à nous de prendre des risques… »

A l’attaque, Ogier (auteur du meilleur temps dans l’ES11) a d’ailleurs perdu quelques secondes en sortant trop large dans un champ. Chaussé de pneus D-Mack particulièrement performants dans ce type de conditions, le Britannique Elfyn Evans a décroché les deux autres scratches de ce début de journée.

Victime d’un souci de sélection de vitesses et de direction assistée, Ott Tanak pointe désormais à une minute et demie mais reste troisième.

Une spéciale reste au menu de cette journée, la N°13 Bayons-Bréziers (25 km) programmée à 15h03. Nous referons le point en direct avec Thierry sur le Facebook DH.be vers 16h15.

En attendant, le Belge est à 5 spéciales et un peu moins de 80 km de l’exploit, une victoire dans le plus prestigieux et le plus difficile des rallyes, le Monte-Carlo !