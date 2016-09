Robert Kubica et la Renault F1 à Francorchamps lors du meeting ELMS

Moteurs

Voilà un retour qui nous fait particulièrement plaisir. Victime d’un grave accident en rallye début 2011, le pilote Renault Robert Kubica, blessé au niveau du bras droit, a vu sa carrière en F1 s’arrêter brutalement après 77 GP, 1 victoire, 1 pole et 12 podiums, le dernier lors du GP de Belgique 2010.

Après plusieurs saisons dans les épreuves routières du WRC, le Polonais le plus rapide de la planète a décidé de revenir à ses anciennes amours : Renault et la piste !

Après quelques tests en DTM et une première expérience en Mercedes GT3 lors des 12H du Mugello, « RB » a accepté l’invitation de Renault Sport pour piloter une R.S.01 au sein du Trophy lors des courses de Francorchamps. Cette voiture de Renault Sport Racing sera alignée par le team Duqueine Engineering. L’ancien premier vainqueur de la Formula Renault 3.5 en 2005 (ce qui lui avait valu son premier test F1 au volant de la Renault RS25) en partagera le volant avec le « gentleman driver » français Christophe Hamon.

« J’ai eu l’occasion de tester la R.S.01 en ce début de semaine, » confie l’ex-pilote de Grand Prix. « Et malgré l’étroitesse de la piste d’Alès, j’ai de suite pu apprécier les grandes qualités de ce bolide, notamment la force de freinage grâce à des disques en carbone. J’ai été impressionné de constater comme on pouvait entrer vite et freiner tard dans les courbes, sans prendre le moindre roulis. La R.S.01 vire à plat, comme un proto, même quand on la pousse à la limite. Je suis impatient désormais de la retrouver sur un circuit comme Spa-Francorchamps où tout l’appui aérodynamique qu’elle génère constituera un précieux atout et me donnera encore plus de sensations. »

Une Renault F1 aux mains du Canadien Latifi

Si le public belge se réjouira certainement du retour sur nos terres de cet ancien grand espoir de la F1 devenu héros d’une autre manière qu’il l’avait imaginée, les dizaines de milliers de fans ayant déjà téléchargé leur invitation sur le site www.renault.be auront aussi droit à plusieurs démos F1.

Dans la lignée de ce qui se faisait lors des World Series, plusieurs animations seront organisées dans le paddock et sur la piste. Et les clous du spectacle seront certainement les exhibitions de la Renault V8 E20 F1 qui sera pilotée pour l’occasion par Nicholas Latifi.

Ancien pilote de F3 puis de GP2 en 2014 et 2015, ce Canadien de 21 ans est devenu cette année pilote d’essais Renault F1. Le natif de Toronto a déjà participé à ce titre à ses premiers tests au volant de la Renault F1 2016, à Barcelone puis à Silverstone.