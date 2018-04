Moins d’une semaine après le Tour de Corse où il a brillé avant et après être parti à la faute, Sébastien Loeb va entamer, ce week-end à Barcelone, sa troisième saison complète en World RX. Mais cette fois, le nonuple champion du monde de WRC pilotera une 208 Supercar d’usine. Il s’agit d’une Peugeot ayant abandonné le Dakar et l’endurance pour se concentrer à fond sur le championnat du monde de rallycross.

Un contexte idéal pour le Français bien décidé à ajouter un dixième titre mondial à son palmarès, chose qu’il n’a pas réussie en GT ni en Tourisme. "Aujourd’hui, ma priorité c’est de devenir champion en rallycross. Je me donne deux ans pour y arriver", confie l’Alsacien qui fera équipe avec les frères Timmy et Kevin Hansen.

La tâche ne s’annonce toutefois pas simple face aux Polo R PSRX de Petter Solberg et du champion sortant Johan Kristoffersson, ni face aux Audi S1 d'Andreas Bakkerud et de Mattias Ekström. Mais Loeb, qui n’a gagné qu’une course en deux ans (en Lettonie fin 2016), est désormais plus confiant. "Le contexte est différent. Le constructeur est à fond derrière nous tant financièrement qu’en termes de développement. J’ai disputé une course préparatoire en Angleterre (Silverstone) que j’ai gagnée et j’ai encore eu l’occasion d’effectuer des tests au début de la semaine. L’implication de l’usine est le coup de boost que j’attendais."

Et s’il a encore pris beaucoup de plaisir lors de son retour sur les nouvelles WRC, il ne dénigre pas le moins du monde le World RX. "Ces autos sont des monstres de 600 chevaux. On fait des manches de 4 tours. C’est bref, intense, cela pousse. Il faut être directement dedans. On part en ligne et on arrive à trois ou quatre de front au premier freinage. C’est viril et j’aime cela. Cela procure pas mal d’adrénaline et cela demande moins de préparation qu’un rallye."

Et puis, l’ambiance est encore plus décontractée, plus cool qu’en WRC : "Tu roules dix minutes et puis tu es de retour à l’assistance. C’est facile pour les amis et les familles de venir te voir. Le spectateur est au cœur de l’action, un peu comme lors d’une super spéciale en rallye. Ma fille de dix ans adore. Elle ne veut venir qu’au World RX !"

Un championnat qui passera à l’électrique en 2020… "Pour l’instant, je ne suis engagé que jusqu’à fin 2019 ! Comme beaucoup de monde, je ne suis pas fan de l’électrique. Mais le rallycross est certainement la discipline s’y prêtant le mieux. Et cela devrait permettre d’avoir encore plus de chevaux. Alors pourquoi pas vivre le début d’une nouvelle ère pour ma fin de carrière ?"

En attendant, c’est bien en thermique que Loeb espère succéder à Petter Solberg, seul champion WRC également sacré en WRX.