Certes, il entama le Grand Prix à la dernière place mais pour le moment, il ne vise pas un résultat particulier. Il veut emmagasiner des données, ne pas commettre trop d’erreurs et éviter les chutes. "Je suis en confiance et c’est le principal pour l’instant. J’en étais à mon troisième Grand Prix seulement. Avec le temps, je progresserai naturellement et mon application sera récompensée."

En course, Xavier fit une prestation de qualité. Dernier sur la grille, on le vit bientôt parmi les 20 premiers. Mieux encore, il s’attaqua avec succès à Franco Morbidelli, champion de Moto 2 en titre et pilote de l’équipe belge Marc VDS.

Bien sûr, il y a encore du chemin à faire mais me battre à la régulière avec Morbidelli est une belle source de satisfaction, surtout après l’avoir devancé. Et puis, être dans les 20, ce n’est pas mal pour un presque débutant."

En Moto 3, nous avons assisté à un joli festival notamment animé avec bravoure par Livio Loi. "J’étais très déçu de ma performance aux essais (26e sur 28) due principalement à une mauvaise stratégie. En pneus pluie, tout allait très bien mais j’ai chaussé les gommes pour sol sec un tour trop tard et c’était fichu."

En course, par contre, il fut royal. Après avoir évité le carambolage du départ, Livio s’installa en onzième position, appartenant au premier groupe, et monta encore en puissance, s’offrant même la sixième place qu’il occupa jusqu’à sept tours de l’arrivée.

Il n’avait pas ménagé ses pneus et perdit de l’adhérence en fin de parcours, finissant néanmoins à une très belle dixième position finale. Livio Loi nous a rassurés. On espérait qu’il se rebiffe et il fit cela comme un chef, remontant seize places en autant de tours. Prochain objectif : un podium. En effet, il aurait pu rivaliser avec le trio d’Austin, composé de Martin (il s’est imposé pour la deuxième fois cette saison), Bastianini et Bezzecchi.