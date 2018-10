Au guidon de sa Ducati, Xavier Siméon est passé près d'inscrire ses premiers points en MotoGP cette saison.

Le pilote belge a finalement terminé 16e du GP du Japon dimanche sur le circuit de Motegi. Il a devancé son coéquipier au sein de l'écurie Reale Avintia Racing, l'Espagnol Jordi Torres.

Malgré un départ moyen, ce qui lui a fait perdre le contact avec le groupe de pilotes se battant pour les points, Siméon estime avoir fait une bonne course. "J'ai réalisé de bons temps et j'étais proche de la zone des points. Le plus gros problème a été le départ aujourd'hui (dimanche, ndlr). Je ne suis pas capable de bien débuter la course avec cette moto et je me suis donc retrouvé en dernière position dans le premier tour", a expliqué le Belge. "En début de course, mon rythme n'était pas excellent et j'ai perdu le contact. Je quitte le Japon avec un mélange d'émotions.

D'un côté, je pense que c'était possible de marquer des points et nous n'y sommes pas parvenus. De l'autre, je suis content car le weekend a été positif, je me sens bien sur la moto et nous nous améliorons. L'équipe a fait du très bon travail." Dimanche, l'Espagnol Marc Marquez (Honda) s'est imposé à Motegi, remportant son cinquième titre de champion du monde de MotoGP. La 17e des 19 manches de la saison se déroulera sur le circuit de Phillip Island en Australie le weekend prochain. Xavier Siméon, 29 ans, évoluera la saison prochaine en MotoE, le nouveau championnat de moto électrique. Ce championnat regroupera 18 pilotes et comptera cinq courses sur des circuits européens.