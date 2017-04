On l’a vu le week-end dernier lors de la première manche du TCR Benelux à Francorchamps : les jeunes Belges n’ont pas du tout à rougir face à des pointures du TCR International tels que Stefano Comini, Rob Huff, Tom Coronel ou Jean-Karl Vernay. On se réjouit donc de voir évoluer nos représentants lors de la 3ème du TCR International qui se disputera les 5 et 6 mai prochains en lever de rideau du Championnat du Monde d’Endurance, les 6H de Spa WEC.

Normalement, ils devraient être au nombre de cinq voire six.

Présent lors des deux premières manches internationales au sein de l’équipe DG Sport, Pierre-Yves Corthals devrait retrouver le volant d’une Opel. Des discussions sont actuellement en cours avec DG Sport pour faire rouler une 3e Astra avec un de nos compatriotes (Fred Caprasse, Renaud Kuppens et Vincent Radermecker ont notamment été contactés).

Dans le clan Delahaye Racing, les frères Mondron, vainqueurs de la Long Race samedi dernier, seront également de la partie, l’un sur l’habituelle Seat et l’autre sur la VW Golf vue aux mains de Romain De Leval.

Patron du nouveau team belge Com To You, l’écurie managée par François Verbist, Jean-Michel Baert nous a confié qu’un Belge remplacerait Sheldon Van der Linde sur la seconde Audi RS3 aux côtés de Stefano Comini. Cela se joue entre les pilotes du RACB National Team (Sam Dejonghe et Denis Dupont) et un autre pilote expérimenté…

Dans le clan Honda, le jeune Benjamin Lessennes, brillant ce week-end, est attendu sur la Civic du Boutsen-Ginion.

Enfin chez WRT, on espère voir une troisième Golf aux côtés de celles de Jean-Karl Vernay et Rob Huff. Auteur d’une superbe remontée jusqu’au deuxième rang hier (Huff a reçu la consigne en fin de course de le laisser passer dans l’optique du championnat belge), Maxime Potty mériterait un coup de pouce supplémentaire du Belgian VW Club et de Vincent Vosse. Le jeune Max souhaite être au départ, mais pas à n’importe quel prix…

Si l’on fait bien les comptes, ce sont donc six ou sept pilotes nationaux qui devraient donc venir grossir le peloton qui pourrait dépasser, pour la première fois, les vingt voitures. Voilà un programme annexe que l’on suivra avec beaucoup d’intérêt…