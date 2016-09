Spa-Francorchamps envahi par les vieilles mécaniques pour les Spa Six Hours !

Moteurs

Large contingent de GT, Touring Cars, monoplaces et F1 d’autrefois ce week-end dans les Ardennes !

Les Spa Six Hours font chaque année partie des rendez-vous immanquables de la saison à Spa-Francorchamps. Roadbook, l’organisateur du meeting, avait déjà mis l’eau avec le Spa Summer Classic disputé en juin dernier. Avec le Spa… Classic de Peter Auto, les Spa Six Hours constituent bel et bien le summum de la saison pour tout amateur de compétition et de belle mécanique. Depuis 13 ans déjà, le son des véhicules anciens comble de nombreux nostalgiques. On a ici surtout affaire à des spécialistes, des mordus de belles mécaniques jusqu’à la moelle qui sont là avant tout pour prendre du plaisir et, bien entendu, viser la gagne au volant de leurs montures souvent préparées par eux-mêmes ou par des amis. D’ailleurs, l’écrasante majorité des pilotes présents sont britanniques, les sujets de Sa Majesté étant réputés pour leur amour insatiable pour ces bijoux à la gloire d’antan.

Le moment-phare du week-end sera assurément l’épreuve de 6 heures dont le départ sera donné à 15h55 ce samedi. Une grosse centaine de voitures participeront à l’épreuve, des musculeuses Ford GT40 favorites pour la victoire aux vénérables MGB, en passant par les Porsche 911 et autres Ford Mustang. Parmi les guests, on retrouve un ancien pilote de F1, l’Autrichien Gerhard Berger, ainsi que le roi des voitures de tourisme et ex-champion WTCC Rob Huff. Les deux hommes piloteront chacun une GT40 avec un objectif : la victoire et prendre un max de plaisir ! Les Belges seront minoritaires à domicile mais bien présents. Et certains équipages peuvent se mettre en évidence comme De Latre du Bosqueau-Close (Shelby Cobra), Lejeune-Paisse (Triumph TR4) ou encore Brugmans-De Borman-Van Riet (MGB). Les tifosis seront également aux anges avec la présence d’une rare et belle Ferrari 250 GT SWB pilotée entre autres par le journaliste allemand Patrick Simon.

Autre moment fort du week-end, les F1 qui ont bercé les 70’s et 80’s seront présentes dans le cadre du très officiel championnat FIA historique de Formule 1. Le Bruxellois Loïc Deman visera clairement la victoire sur sa Tyrrell face à 21 autres fous-furieux, dont les régionaux Marc Devis (Maki) et Christophe D’Ansembourg (Williams). Deux joutes de 120 minutes sont au programme, la première ayant lieu samedi à 13h40, la seconde démarrant dimanche à 16h10. Il ne faudra pas oublier non plus les sprints réservés aux voitures de tourisme et GT qui sont toujours très spectaculaires ainsi que les courses de Formule Junior qui ont permis à de nombreux champions de faire leurs premières armes sur piste. De quoi donner à boire et à manger pour tout le monde dans nos Ardennes !