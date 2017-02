L’intérêt autour de la SRX Cup n’a fait que grandir au cours de l’hiver, bien aidé par le succès croissant du rallycross. Un petit tour dans le paddock de Mettet lors du Mondial où des pointures comme Sébastien Loeb, Ken Block ou Petter Solberg s’escriment en est la meilleure preuve.

L’objectif de la nouvelle compétition lancée par SsangYong Middle Europe et Zélos est donc de permettre à des pilotes amateurs et autres jeunes loups de débuter dans la discipline. Et la formule séduit puisque 10 pick-ups sur les 15 disponibles ont d’ores et déjà trouvé preneur !

Venons-en à la machine : il s’agit du SsangYong Actyon Sports. Le préparateur Koen Pauwels a néanmoins tiré 235 chevaux de son 4 cylindres turbodiesel. À cela s’ajoutent un frein à main hydraulique, un échappement racing, des suspensions sport, un différentiel autobloquant etc... Un exemplaire nous attend sur le circuit Jules Tacheny de Mettet, où la pluie des derniers jours a transformé la terre en boue.

Après un baptême de reconnaissance avec Marc Duez, nous voilà derrière le volant, cette fois avec le jeune rallyman Guillaume de Ridder comme coach. Car en SRX Cup, les passagers sont aussi admis ! Premier constat, le bruit est sympa et rappelle un peu celui des VW Fun Cup. On se rend vite compte que les 235 canassons sont largement suffisants pour mouvoir l’imposant pick-up et l’entraîner dans de longs travers ! Avec une cavalerie s’exprimant sur les seules roues arrière, il est très facile de faire partir l’engin en glissade. Le dérapage est cependant très facile à gérer grâce à une direction légère et des pneus Yokohama semi-slicks qui seront utilisés par toutes les conditions. En dépit de notre manque d’expérience sur la terre, on se marre bien à gérer la glisse et à sauter joyeusement sur les jumps.

Et combien ça coûte ? 37.500 € clé en main, soit un tarif imbattable en rallycross. Et la facture peut descendre si plusieurs pilotes se partagent un pick-up. Huit manches sont au programme (la 1ère à Maasmechelen le 5 mars), dont une lors du World RX à Mettet du 12 au 14 mai.