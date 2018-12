L'état de Stefan Everts, qui souffre de malaria, n'est plus critique. C'est ce que la famille de l'ancien champion du monde de motocross a communiqué lundi.

"La situation de Stefan Everts, qui a été atteint par la malaria, évolue favorablement. Son état n'est plus critique. C'est pourquoi le décuple champion du monde de motocross n'a plus besoin de sédatif", a écrit la famille dans un communiqué. Everts se trouve toujours aux soins intensifs de l'Hôpital Universitaire de Louvain, où il est étroitement surveillé et où seuls les membres de sa famille sont admis.

"En ce qui concerne les effets de la malaria (les investigations se poursuivent) ou la durée de la guérison, rien ne peut être dit pour le moment."

Everts a contracté la malaria au Congo, où il a participé il y a un mois à une épreuve de bienfaisance.