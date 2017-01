Stéphane Peterhansel a remporté samedi son 13e Dakar, à l'issue de la 12e et dernière spéciale de la 39e édition du célèbre rallye-raid, à Rio Cuarto, en Argentine.

Il s'impose devant deux autres Peugeot: celle du nonuple champion du monde des rallyes Sébastien Loeb, vainqueur de l'ultime spéciale de 64 km avec 19 secondes d'avance sur Peterhansel, 2e à 5:13 et celle de Cyril Despres, 3e à 33:28. Seul Belge présent en autos, Tom Colsoul, copilote du Polonais Jakub Przygonski (Mini), 9e de l'étape à 2:08, se classe 7e au final à 4h14:47. C'est la septième victoire de Peterhansel, 51 ans, dans le Dakar au volant d'une voiture, après celles obtenues en 2004, 2005, 2007, 2012, 2013 et 2016. Il en avait gagné auparavant six au guidon d'une moto (1991-1993, 1995, 1997, 1998), deux records.

Il s'agit du deuxième triplé de l'histoire de Peugeot après 1990, quand le constructeur s'est retiré du rallye-raid, pour ne revenir qu'en 2015.

Le dernier constructeur à avoir réalisé un triplé était Mini en 2014. Avant cela, Mitsubishi l'avait fait en 1992 et Volkswagen en 2010 et 2011. La marque japonaise avait également pris les quatre premières places en 1997, 1998 et 2003 et les huit premières en 2002. .