Malheureusement pour lui, nos confrères suisses de Le Nouvelliste nous apprennent que le pilote français a été flashé à 89 km/h sur une route limitée à 50km/h, le 19 octobre dernier du côté de la station de Crans-Montana (Suisse).





Le verdict est tombé et Stéphane Peterhansel devra s'acquitter d'une amende de 4.500 francs suisses (environ 4.230 euros), 55 jours-amende avec un sursis de deux ans et une suspension de permis. Le principal intéressé espère que cette dernière ne portera pas sur plus de 3 mois.