Jeune marié, Stéphane Ratel, qui a lancé les séries à succès du GT et donné ses initiales à SRO,, est un homme heureux. Les 24H de Spa 2017 symbolisent parfaitement une réussite totalement inespérée.

Encore 63 GT cette année sur la grille, le plein en endurance comme lors des courses sprints, Stéphane, vous devez être un organisateur heureux ?

"Plus que cela. C’est vraiment exceptionnel. On se demande quand cela va s’arrêter et revenir à la normale. On vit des années très fastes."

On voit de plus en plus de pros et la cohabitation sur la piste avec les amateurs est parfois difficile. Vous avez donc décidé de prendre des mesures pour ne pas faire fuir vos gentlemen drivers...

"Tout à fait. Je sanctifie en quelque sorte l’amateur. Le pro doit accepter de perdre un peu de temps pour dépasser les Am de manière plus sécurisante, sans risquer à chaque fois l’accrochage. On essaie de faire entrer cela dans les mentalités. On a doublé les peines. Et les pénalités dépendent de la conséquence pas de l’acte. Si vous poussez votre copain et qu’il se relève directement, vous ne serez pas puni de la même manière au tribunal que s’il est mort."

(...)

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.