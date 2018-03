Débarqué à Melbourne il y a cinq jours déjà afin de s’habituer au gros décalage horaire (dix heures par rapport à la Belgique), Stoffel Vandoorne piaffait d’impatience hier dans le paddock de l’Albert Park. "Je me sens en pleine forme, tant physiquement que mentalement", confiait notre compatriote à l’entame de sa deuxième saison en Formule 1. "Je me suis beaucoup entraîné durant l’hiver afin de me renforcer encore car les nouvelles F1 sont dures à piloter. Je m’étais fixé des objectifs que j’ai tous atteints. Je me sens aussi nettement plus calme et serein qu’il y a douze mois. Je connais désormais la piste, je suis totalement intégré à l’équipe, j’ai pas mal de kilomètres dans les jambes avec ce type de F1."

Et il cerne même encore mieux Fernando Alonso avec qui l’entente est parfaite. Un Espagnol qui va se disperser cette année entre F1 et WEC. Ce dont le Belge pourrait indirectement profiter en participant à plus de séances de simulation, de débriefings techniques et en passant plus de temps avec l’équipe à Woking. "Nous sommes sur un pied d’égalité, pas encore de salaire," sourit le Coutraisien de Monaco. "Mais bien au niveau du matériel. Fernando est un top pilote, un grand champion et une super référence pour moi, mais ce n’est pas lui faire injure que de dire qu’il est plutôt en fin de carrière en F1. Tandis que je représente le futur de McLaren."

Un avenir que l’on espère brillant avec désormais un moteur Renault dans le dos. "On a connu quelques soucis lors des tests à Barcelone, mais rien d’inquiétant, poursuit Stoffel. L’équipe a travaillé jour et nuit pour rectifier le tir avant ce premier GP où nous étrennerons pas mal de nouvelles pièces. On est rassurés. Le potentiel est clairement là. À nous de l’extraire et le développer dans les mois qui viennent."

Pour ce week-end, il est encore un peu tôt pour émettre un pronostic. "J’ai hâte que cela commence, de prendre la piste et d’effectuer le plus de tours possible ce vendredi lors des 3h d’essais libres. L’expérience de l’équipe est un sérieux atout sur un tracé comme celui-ci, bosselé, avec une piste urbaine évoluant au fil des heures et des jours. C’est carrément l’opposé de Barcelone. Il est très difficile de savoir où en sont les autres et dès lors de se situer dans la hiérarchie. Jusqu’ici, tout le monde a plus ou moins caché son jeu. Ce n’est que samedi en qualifications que l’on va tous dévoiler notre réel potentiel. J’espère qu’on pourra atteindre la Q3, le Top 10 , et que, partant d’une des cinq premières lignes, on réussira à marquer nos premiers points. Ce serait déjà un bon début."

Mais il faudra pour cela faire preuve de nettement plus de fiabilité qu’en Catalogne il y a deux semaines…