Moteurs Contraint à l’abandon ce dimanche après avoir heurté une pierre, Thierry Neuville refuse de s’avouer vaincu dans la lutte pour le titre mondial. Mais l’écart sur Sébastien Ogier est passé de 17 à... 38 points

Il disait, avant le début de rallye, avoir besoin de réussite pour revenir sur Sébastien Ogier. Et il en manqué cruellement. D’abord samedi avec une fuite de pression hydraulique et des soucis électriques lui coûtant une quarantaine de secondes. Puis ce dimanche avec un abandon à trois spéciales du but après avoir coupé une corde un peu fort. Comme ses équipiers Sordo et Mikkelsen la veille. Et un peu comme lui, déjà, en Allemagne même si, ici, les circonstances sont différentes.

"J’ai tourné un peu court dans un droite serré", expliquait Thierry, plutôt fataliste. "Au moment où j’ai vu la pierre, j’ai essayé de l’éviter, en vain. Cela a cassé un bras de direction et j’ai terminé la spéciale avec la roue à l’équerre."

Décidément. Peut-on encore parler de malchance ? Est-ce une faute de pilotage ou plutôt la confirmation d’une faiblesse des WRC coréennes ?

"Je ne vais pas accuser le team de quoi que ce soit, pas de réflexion là-dessus. On perd et on gagne ensemble. J’estime personnellement n’avoir rien à me reprocher. Je devais attaquer pour tenter de remonter sur Hanninen après mes ennuis de la veille. En plus, c’était la répétition de la Power Stage. On va discuter avec l’équipe à tête reposée, analyser tout cela pour voir comment on peut faire pour éviter que ce genre d’incident ne se reproduise dans le futur."

En attendant, Thierry et Nicolas Gilsoul ont perdu de gros points. Leur retard sur Sébastien Ogier a plus que doublé et est passé de 17 à 38 points alors qu’il en reste à peine 60 à distribuer. Ils ont même perdu pour une unité leur deuxième place au profit de Ott Tanak (161 à 160).

On aurait tendance à dire que, comme pour Sébastien Vettel face à Lewis Hamilton en F1, c’est cuit. Mais Thierry ne l’entend pas de cette oreille : "Tant que c’est encore mathématiquement possible, on va continuer à y croire. On a commis des erreurs, connu des ennuis, mais cela peut encore aussi arriver à nos concurrents. Ford a une réussite énorme. Je vais d’ailleurs aller le dire à Malcolm Wilson. Maintenant, je n’ai vraiment plus rien à perdre. J’ai déjà été deux fois vice-champion. Deuxième ou troisième, cela ne changera rien à ma vie. Je n’ai qu’un seul objectif : la première place. On va attaquer pour essayer de gagner les deux derniers, au pays de Galles et en Australie. C’est possible. Tout est encore possible. Citroën était au-dessus du lot ici sur l’asphalte, mais sur la terre, c’est plus ouvert."

On a pourtant l’impression que la chance est passée. Qu’il sera très difficile désormais d’empêcher Sébastien Ogier de décrocher un cinquième titre. Et que les espoirs de couronne de Thierry sont désormais réellement reportés à 2018. Avec une Hyundai plus fiable, plus solide et surtout en évitant, de part et d’autre, de manquer des occasions en or…