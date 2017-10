Finalement vainqueur du TCR Benelux 2017 face à Guillaume Mondron, le Namurois a connu un week-end mitigé aux Pays-Bas.

Ainsi s’achève le TCR Benelux sous l’ère Kronos Events, avec Benjamin Lessennes qui succède à Stéphane Lémeret au palmarès. Le week-end hollandais de l’ancien kartman sur le circuit d’Assen fut tout sauf un long fleuve tranquille. Le Namurois n’a pu décrocher le titre avec panache puisqu’il n’a signé le moindre podium et n’a pu compter que sur les deux 3e places de Tom Coronel en Course 1 & 2 pour sauver son leadership au championnat face à Guillaume Mondron.

L’adolescent blond aux yeux bleus était même out en Course 3, classé bon dernier à 2 tours du vainqueur Denis Dupont (Seat RACB). Guère mieux lors du dernier exercice qu’il achevait au 5e rang mais à près de 1 minute 30 de Maxime Potty (VW WRT), qui restera comme le dernier vainqueur d’une course dans le TCR Benelux by Kronos. Les efforts du gamin de Hamoir ne furent néanmoins pas suffisants pour empêcher Lessennes d’être sacré chez les juniors.

Mais ce dernier n’était pas très heureux d’être sacré champion après être passé à côté de ce dernier meeting de la saison. « ça me fait ch*** de finir l’année de cette façon ! », pestait le pilote Honda malgré les mots réconfortants du Boutsen Ginion Racing. Battu pour peu de choses, Guillaume Mondron est néanmoins venu féliciter son rival dès son arrivée dans le parc fermé. Le contraste entre la dignité de Mondron et la moue de Lessennes fut pour le moins percutant.

Chez les teams, cela s’est joué entre Delahaye Racing et Team WRT. C’est finalement la 1ère citée qui est sacrée championne au classement des écuries. Une belle revanche pour l’équipe de Wavrienne qui aurait bien voulu également décrocher le titre chez les pilotes avec Mondron. A noter que Xavier Schene du RACB Sport a présenté aux teams le nouveau format du TCR Benelux 2018, avec des manches greffées à des courses déjà existantes. Comme on dit, wait and see !

Courses : au plaisir du RACB et Dejonghe-Dupont !

Sam Dejonghe et Denis Dupont ont offert 3 victoires sur 4 possible au RACB National Team pour la finale du TCR Benelux à Assen. Dejonghe s’est d’abord payé le luxe de remporter le Sprint 1 devant Mika Morien (Audi) et Tom Coronel (Honda). L’Anversois remettait ça dans le 2e sprint. Mathieu Detry (VW) termine 2e tandis que Coronel complète à nouveau le tiercé de tête. La Seat n°7 s’imposait à nouveau avec Denis Dupont en Sprint 3 devant Rik Breukers (Audi) et Paul Sieljes (Audi). Le Brabançon devait renoncer en Sprint 4, laissant la victoire à Maxime Potty (VW) devant Rik Breukers (Audi) et Aurélien Comte (Peugeot).

Classements :

Sprint 1 : 1. S.Dejonghe (Seat Leon) en 10 tours ; 2. M.Morien (PB-Audi RS3) à 5.508 ; 3. T.Coronel (PB-Honda Civic) à 5.885 ; 4. E.Mondron (VW Golf) à 11.378 ; 5. W.Meijer (Audi RS3) à 14.982 ; etc.

Sprint 2 : 1. S.Dejonghe (Seat Leon) en 9 tours; 2. M.Detry (VW Golf) à 1.972; 3. T.Coronel (PB-Honda Civic) à 5.457; 4. W.Meijer (Audi RS3) à 8.618; 5. E.Mondron (VW Golf) à 17.904; etc.

Sprint 3 : 1. D.Dupont (Seat Leon) en 11 tours; 2. R.Breukers (Audi RS3) à 6.180 ; 3. P.Sieljes (Audi RS3) à 21.048; 4. G.Mondron (VW Golf) à 22.487; 5. A.Comte (Peugeot 308) à 32.839; etc.

Sprint 4 : 1. M.Potty (VW Golf) en 11 tours; 2. R.Breukers (Audi RS3) à 0.569; 3. A.Comte (Peugeot 308) à 15.799; 4. G.Mondron (VW Golf) à 16.055; 5. B.Lessennes (Honda Civic) à 1.26.246; etc.

Championnat TCR Benelux: 1. B. Lessennes 420 points; 2. G. Mondron 402; 3. A. Comte (Fra) & K. Abbring (P-B) 375 ; M. Potty & M. Detry 374 ; 5. S.Dejonghe & D. Dupont 316; etc