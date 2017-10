Renforcée par Denis Dupont (photo) à Zhejiang, l'équipe waterlootoise et son pilote-star Stefano Comini livreront un bras de fer belgo-belge face à WRT-Leopard et le Français "JK" Vernay.

L'équipe Comtoyou Racing est assurément une des bonnes surprises de la saison sur le front belge. Avant le 5 mars, la jeune formation fondée fin 2015 ne savait pas qu'elle disputerait le TCR International. Aujourd'hui, elle se bat aux avant-postes de l'autre championnat du monde de voitures de tourisme. Même Marcello Lotti, G.O de la série, n'en revient pas.

Et la structure basée à Waterloo sera particulièrement bien armée pour l'avant-dernière manche de la saison qui a lieu ce week-end sur le circuit chinois de Zhejiang, situé à 200km au Sud de Shanghaï. Les deux Audi RS3 noires et bleues de Stefano Comini et Fred Vervisch seront bien entendu de la partie. Mais les deux bolides aux anneaux pourront compter sur le renfort du jeune Denis Dupont qui pilotera une Seat Leon aux couleurs du RACB National Team et qui recevra le soutien de l'équipe autrichienne Zele Racing.

S'il est compromis pour le team dirigé par Jean-Michel Baert, avec François Verbist à la technique, d'être encore champion chez les équipes, son prodige Stefano Comini est plus que jamais en lice pour une 3e couronne mondiale. "Avec seulement 14 points de retard sur le leader Attila Tassi, Stefano est mieux placé au championnat qu'il y a 12 mois", admet Jean-Michel Baert. "Audi nous a beaucoup aidé pour préparer cette course en Chine. Nous avons notamment effectué une journée-test avec le Bas Koeten Racing, qui roule en TCR Benelux. Nous avons également un très gros support d'Audi Asia à Zhejiang. Ce week-end, notre team va vivre le plus gros week-end de sa jeune existence avec pas moins de 13 voitures en piste à travers le monde. Je suis très fier d'une aventure comme celle-là.". Avec 3 TCR à Zhejiang, 9 voitures en trackday au Castellet (où Jean-Michel Baert sera) et 1 VW Fun Cup sous la bannière Bustin Motorsport à Adria, Comtoyou Racing ne va pas chômer ce week-end.

Les autres formations belges seront également à surveiller de près. A commencer par le Leopard Racing Team WRT, dont le pilote français Jean-Karl Vernay est actuellement 2e au classement des pilotes, à seulement 2 longueurs de Tassi et sa Honda M1RA. Cela s'est plutôt bien passé pour "JK" lors de la séance payante de ce vendredi puisqu'il a réalisé le 2e chrono derrière son équipier Rob Huff. Au classement des teams, c'est en revanche mal barré pour que les turquoises empochent la couronne à deux manches du terme de la saison. Le clan WRT-Leopard pointe au 3e rang avec 11 points d'avance sur... Comtoyou. Autant dire que les deux formations belges se livreront une lutte de prestige pour une place sur le podium final.

Il faudra également garder un œil sur le Boutsen Ginion Racing, qui reste sur une victoire à Buriram acquise par Aurélien Panis. Et la Honda Civic du team wavrien pourrait à nouveau briller en Asie. Quant à DG Sport Compétition, son Opel Astra pilotée par Mat'o Homola héritera d'un lest de 20kg dans l'Empire du Milieu, ce qui devrait freiner considérablement les chances de bons résultats de l'équipe theutoise.

Comme à l'accoutumée, une séance qualificative aura lieu à 9h30 ce samedi, heure de Bruxelles. Les deux joutes de 19 tours, soit 60km chacune, débuteront dimanche respectivement à 8h30 et 10h05.