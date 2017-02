Le Belge va se faire remonter les bretelles par les dirigeants de Hyundai.

Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul ont perdu gros, ce soir, en tapant dans l’ES15 du Rallye de Suède, la dernière du jour, une étape show de moins de 2 km. Pour la deuxième fois en deux courses, nos compatriotes ont bêtement perdu une course qu’ils auraient dû gagner. Fatigue ? manque de concentration ? « C’est un copié-collé du Monte-Carlo, » nous a indiqué le porte-parole du team Hyundai Thomas Villette. « Certains vont dire que c’est le rallye mais il n’est pas normal que ce genre de chose arrive quand vous possédez 43 secondes d’avance au départ d’une étape show d’1,9 km, » a renchéri Michel Nandan, le patron du team. « La voiture a été sortie de la spéciale sur une remorque. L’équipage a ensuite pu réparer et est attendu vers 20h à l’assistance où on va l’accueillir sèchement. On a déjà discuté avec son agent (le Belge Geoffroy Theunis) et l’on va avoir une bonne discussion avec Thierry et Nicolas. On va être francs avec eux, » a conclu le PR français de l’équipe coréenne.

Sur les images de WRC, on voit Thierry qui prend trop l’intérieur dans un gauche et tape un bloc en béton à l’intérieur. « Le choc a été violent et cela a directement ouvert sa roue, » rajoute Villette.

Chez Hyundai qui perd aussi une deuxième victoire prestigieuse consécutive de la faute de Thierry, tout le monde est légitimement déçu. Et certains auraient le droit de commencer à être fâchés…

« Il n’y a pas de mot pour décrire mon état d’esprit à l’heure actuelle, » a déclaré un Thierry Neuville abattu. « Je suis tellement désolé. On a assuré toute la journée, pris aucun risque. On voulait tellement ne pas reproduire notre erreur de Monte-Carlo et pourtant c’est ce qu’il s’est passé. Je suis triste pour toute l’équipe, Nicolas, les fans. On va essayer à nouveau de prendre les cinq points demain et on retentera le coup au Mexique. C’est sûr qu’on a une auto pour gagner. »

Reste plus maintenant que la tête suive…





Le cauchemar monégasque s’est répété pour Thierry Neuville

Alors qu’il avait une nouvelle fois consolidé son avance en signant même un scratch dans l’ES14, le Belge a perdu le contrôle de sa Hyundai WRC et une roue dans l’ultime petite étape show (1,9 km) sur l’hippodrome de Karlstad. Direction cassée, la Hyundai a été tirée hors de la spéciale par une dépanneuse.

L’équipage belge qui possédait plus de 40 secondes d’avance doit de nouveau abandonner la victoire alors que le plus dur était fait, à 3 spéciales et moins de 60 km du but. Navrant.

Un véritable enfer donc pour Neuville qui va devoir revoir sa manière de gérer les courses et peut-être travailler sur sa concentration. Le Belge laisse Latvala (Toyota) et Tanak (Ford), séparés par 3.8, s’expliquer demain pour la victoire. Avec Seb Ogier revenu 3ème à 12.8.

A noter que le règlement étant différent du Monte-Carlo, il devrait pouvoir repartir ce dimanche et tenter de limiter une fois les dégâts en empochant les cinq points de la Power Stage. Mais cette fois, il devrait bien se faire remonter les bretelles par la direction de Hyundai…