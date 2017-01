Les vice-champions du monde Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul n’ont pas souvent l’occasion de rouler devant leur public. Ce sera cependant le cas, les 23 et 24 juin lors du Ypres Westhoek Rally, sommet de la saison belge. Un an après y avoir présenté, en avant-première, sa i20 R5 aux commandes du Néerlandais Kevin Abbring, Hyundai Motorsport engagera une voiture officielle pour son équipage belge issu du WRC. Un beau cadeau que fait le Belge Alain Penasse, team-manager du team Hyundai, à son épreuve flandrienne.

Voilà déjà une belle attraction pour une édition 2017 au départ de laquelle on ne serait pas étonné de tout de même retrouvé la Skoda de Freddy Loix.

D’autres i20 R5 seront également de la partie avec la voiture de Guillaume Dilley, tandis que François Duval tente de monter un mini programme de trois ou quatre courses avec la 2ème i20 R5 de chez First au volant de laquelle on l’a déjà vu lors du dernier Rallye du Condroz.

Enfin, la marque coréenne, favorite du championnat du monde WRC chez les constructeurs, développe également dans ses ateliers d’Alzenau une TCR avec laquelle la marque devrait s’impliquer en circuits a-t-on appris cet après-midi à l’occasion du Salon de Bruxelles.