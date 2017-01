Comme le sport peut parfois être cruel. On en a encore eu l’illustration ce samedi après midi avec la touchette privant Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul d’une victoire historique ce dimanche à Monaco.

Depuis jeudi, le cœur de la Belgique sportive toute entière battait au rythme des scratches et exploits signés par le pilote Hyundai sur les spéciales du Monte-Carlo. On retenait son souffle. Et soudainement, tout s’est arrêté. Brutalement. Après quelques kilomètres seulement dans l’ES portant le numéro treize, la malédiction monégasque a frappé un Neuville jusque-là dominant et irréprochable. Alors qu’il possédait une avance confortable de 51 secondes sur Sébastien Ogier, notre compatriote a été victime d’une touchette lui coûtant un peu plus de dix-huit minutes et le reléguant à une anecdotique quinzième place ce dimanche matin. "Cela fait mal de perdre ainsi ce qui aurait pu être ma plus belle victoire, dans le plus grand rallye du monde", confessait un Thierry à nouveau frappé par une noire malchance. "Ce n’est pas aujourd’hui (NdlR: ce samedi) que je vais me réconcilier avec cette épreuve. Je suis désolé pour Hyundai et tous les supporters belges. J’aurais tellement aimé leur apporter ce succès…"

Mais une petite erreur en a décidé autrement : "Pourtant j’assurais, je vous jure. Dans un virage à gauche à 60 km/h, on a touché la corde avec le bas de l’auto. Cela m’a fait perdre l’arrière qui est sorti de la trajectoire. Et au moment où j’étais déjà le pied sur l’accélérateur, j’ai glissé sur du gravier. J’ai perdu l’arrière qui est sorti 15 à 20 cm maximum de la bonne ligne, mais il y avait une pierre ou quelque chose qui a cassé la jante et le triangle de suspension. On s’est arrêté pour procéder à une réparation de fortune et pouvoir repartir dimanche car il n’y a pas de Rally 2 le samedi."

Malgré tout, Thierry, auteur de six meilleurs temps, gardait son sourire et tentait de positiver : "On a montré depuis jeudi que la Hyundai 2017 est bien née. J’ai déjà connu des moments plus durs dans ma carrière. Je n’avais pas commis la moindre faute jusque-là et je me suis fait surprendre bêtement. C’est frustrant, mais on en gagnera d’autres, c’est sûr. Je me suis régalé au volant depuis jeudi et on va encore essayer maintenant de prendre les cinq points dans la Power Stage de dimanche. Ce sera notre seule consolation."

Thierry salue encore une fois les nombreux supporters venus le réconforter au parc d’assistance de Gap. Avant une liaison de 250 km vers Monaco qui aura dû lui paraître bien longue et ennuyeuse… Il ne sera malheureusement pas ce dimanche le deuxième Belge à inscrire son nom au palmarès du Rallye Monte-Carlo nonante-trois ans après le Bruxellois Jacques-Edouard Ledure sur sa Bignan…