C’est ce jeudi soir, à l’Auditorium du Heysel, que se déroulent les « RACB Awards ».

Une cérémonie annuelle au cours de laquelle sont remis tous les prix et trophées aux différents champions de Belgique mais aussi quelques récompenses honorifiques. Le plus symbolique et convoité bien sûr est le titre de « Driver of the Year », une couronne de meilleur pilote belge de l’année remise cette année par un jury d’une quinzaine de journalistes à notre vice-champion du monde des rallyes Thierry Neuville. Le pilote Hyundai WRC a largement battu notre débutant en F1 Stoffel Vandoorne, le champion Blancpain Sprint Enzo Ide complétant le podium devant Freddy Loix et Maxime Martin.

Le jeune Gilles Magnus (17 ans), vice-champion de F4 française, a été élu « meilleur espoir de l’année », tandis que le team Overdrive de Jean-Marc Fortin, sacré dans la Coupe du Monde des rallyes-raids, a reçu la récompense destinée à la meilleure équipe.

Enfin, une mention honorifique a été remise à Kronos Events pour faire (re)vivre depuis quelques années la course en circuits en Belgique grâce à la VW Fun Cup et au TCR Benelux. Une belle manière aussi de rendre hommage à notre ami Jean-Pierre Mondron trop tôt disparu…

Voici le classement complet des 40 meilleurs pilotes belges de l’année.

Thierry Neuville 138 points Stoffel Vandoorne 94 Enzo Ide 40 Freddy Loix 38 Maxime Martin 35 Laurens Vanthoor ; 7. Maxime Soulet ; 8. Anthony Kumpen ; 9. Jérôme d’Ambrosio; 10. Marc Goossens; 11. Frédéric Vervisch; 12. Stéphane Lémeret; 13. Max Defourny; 14. Wolfgang Reip; 15. Bertrand Baguette; 16. Sam Dejonghe, 17. Pierre-Yves Corthals; 18. Gilles Magnus; 19. Kris Princen; 20. Tom Colsoul; 21. Stienes Longin; 22. Nicolas Gilsoul; 23. Vincent Verschueren; 24. Cédric Cherain; 25. Maxime Potty; 26. Ghislain de Mevius; 27. Guillaume Dilley; 28. François Duval; 29. Chris Van Woensel; 30. Dries Vanthoor; 31. Romain De Leval; 32. Guillaume de Mevius, 33. Alessio Picariello; 34. Denis Dupont; 35. Stephan Hermann; 36. Kevin Demaerschalk ; 37. Bert Longin ; 38. Ugo de Wilde ; 39. Dylan Derdaele ; 40. Polle Geusens