La troisième a été la bonne. Même s’il n’est pas question ici de WRC, mais bien d’un monument du rallye belge, Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul n’ont cette fois plus mis une roue de travers pour transformer leur insolente domination en succès aux Legend Boucles, ce dimanche à Bastogne.

Devant des dizaines de milliers de supporters et par une météo particulièrement clémente pour la saison, le Saint-Vithois a livré une véritable démonstration en signant dix-huit meilleurs temps sur dix-huit aux commandes de sa Porsche Carrera RS datant de 1974. Un carton plein pour reléguer son plus proche poursuivant, son boss d’un week-end Bernard Munster, de 406,26 points, soit près de sept minutes. Un écart de plus de deux secondes au kilomètre. "C’est normal, je suis 3 à 4 fois par semaine dans une voiture de rallye," expliquait un vainqueur au triomphe modeste proposant avec humour d’offrir ses chaussures à Bernard Munster pour l’an prochain.

Un cap psychologique important après ses deux cruelles défaites de Monte-Carlo et de Suède ? "Pas du tout. Je n’ai pas songé à cela et je ne suis pas affecté moralement. C’était une belle récréation. Je me suis régalé derrière le volant, sans pression. J’ai aimé aller à la rencontre de mon public. Quand je vois le monde qu’il y avait sur les spéciales ce week-end, je me dis que mon sport est toujours aussi populaire en Belgique."

"Et le parcours de ce dimanche est digne d’un Mondial," renchérissait son équipier Nicolas Gilsoul. "Je veux bien le même résultat lors du prochain Rallye du Mexique !"

Seul regret pour les organisateurs et le public, le duel attendu avec François Duval n’a jamais eu lieu. Le rallye du pilote de Cul-des-Sarts s’est transformé en un véritable chemin de croix. Après trois avaries mécaniques samedi sur une Ford Escort trop peu fiable, le triple vainqueur a fini par taper une chicane non renseignée dans ses notes dans une Mandarine au goût amer.

Le podium était donc complété par Bernard Munster et son fils Grégoire, et un Patrick Snijers retrouvant toute la hargne de ses 20 ans au volant d’une très bonne Escort.

"Je suis très ému par ce doublé pour ma structure," confiait un "Big Bernie" qui n’avait jamais été aussi heureux de finir 2ème. "C’est le plus beau rallye de l’année," concluait Guino Kenis, surprenant quatrième sur sa BMW 2000 Ti de 1966.