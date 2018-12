Les vice-champions du monde WRC ont tous les deux reçu le titre de "Driver of the Year"

Une fois n’est pas coutume, il n’y a non pas un mais deux de nos représentants qui ont reçu le très convoité prix de « Driver of the Year » lors des RACB Awards ce jeudi soir au Heysel. Voir Thierry Neuville décrocher le fameux trophée pour la quatrième fois de sa carrière n’est pas une surprise mais cette année, les journalistes ont également décidé de mettre à l’honneur son fidèle copilote Nicolas Gilsoul.

Le règlement de vote des RACB Awards stipule en effet que les pilotes mais aussi les copilotes sont éligibles. Pour la première fois, l’un d’entre eux, Gilsoul en l’occurrence, s’est immiscé dans le Top 5 final. Vu que Nicolas a autant d’importance que Thierry dans l’habitacle de la Hyundai i20 WRC, c’est donc notre équipage vice-champion du monde des rallyes au complet, qui s’est battu jusqu’au bout pour le titre, qui décroche la timbale. Un récompense méritée pour Neuville qui en est déjà à son 4e trophée de ce qui s’appelait naguère « Champion de Belgique » mais aussi pour Nicolas qui avait déjà reçu l’Honorary Mention en 2013.

Derrière l’inséparable duo, c’est également un ex-aequo, purement mathématique cette fois, pour la 3e marche du podium. Laurens Vanthoor, notre pilote officiel Porsche qui a décroché la victoire en GTE-Pro au Mans cette année sur la 911 Pink Pig, et notre brillant mais malheureux ex-représentant en F1 Stoffel Vandoorne se partagent la médaille de bronze. Dries Vanthoor, vainqueur des 12H de Bathurst, complète le quinté de tête. Suivent Fred Vervisch, Guillaume De Ridder, Kris Princen, Tom Colsoul et Jérôme d’Ambrosio qui complètent le Top 10.





© DR



Honorary Mention : en souvenir de Clovis

La disparition de Claude Viseur dit Clovis à quelques jours des 24 Heures de Spa avait mis en émoi le microcosme du sport automobile belge. Il est vrai que les cartoons de celui qui croquait avec humour les RACB Awards étaient appréciés de tous. Le génial dessinateur a donc été honoré à titre posthume par la fédé, dont le trophée a été remis à son épouse des mains de Jacky Ickx. Un moment qui en a fait vibrer plus d’un.





© L.P.R



Team of the Year : Encore WRT

On savait que le titre « Team of the Year » allait se jouer entre WRT, auteur d’une moins bonne saison qu’à l’accoutumée mais quand même sur le devant de la scène, et Comtoyou Racing, le team de Waterloo qui a fait mieux que se défendre en WTCR avec notamment une victoire à Macao, sans oublier ses performances dans d'autres disciplines. C’est finalement la formation basée à Baudour qui décrochait une nouvelle fois le titre. Avec il est vrai des victoires aux 12H de Bathurst ainsi qu’en Blancpain, en TCR Europe et en WTCR, des titres en Blancpain Sprint et en TCR Benelux, le bilan est plutôt positif. DG Sport et BMA ont également été nominés.





© Letihon



Rookie of the Year : Herremans vainqueur-surprise

Il s’agissait assurément du titre le plus improbable de la soirée. Comme l’Honorary Mention et le Team of the Year, le « Rookie of the Year » est sélectionné uniquement par le staff du RACB. On attendait Ulysse De Pauw (meilleur pilote RNT classé à la 13e place) ou Ugo de Wilde (vice-champion de F4 française). Ô surprise, c’est Kenny Herremans, 30 ans et premier champion de la Ford Fiesta Sprint Cup Belgium, qui a brûlé la politesse à tout le monde ! Une belle manière en soi d’honorer cette compétition sprint bon marché qui a d’emblée rencontré le succès cette saison. Les seuls autres nominés sont Ayrton Redant, fils de Bert et champion junior de la série à l’ovale bleu, et le kartman Elie Goldstein.





Le Top 20 du "Driver of the Year" : 1. Thierry Neuville & Nicolas Gilsoul ; 3. Laurens Vanthoor & Stoffel Vandoorne ; 5. Dries Vanthoor ; 6. Frédéric Vervisch ; 7. Guillaume De Ridder ; 8. Kris Princen ; 9. Tom Colsoul ; 10. Jérôme d’Ambrosio ; 11. Ugo de Wilde ; 12. Vincent Verschueren ; 13. Ulysse De Pauw ; 14. Maxime Martin ; 15. Benjamin Lessennes ; 16. Adrian Fernémont ; 17. Sébastien Bedoret ; 18. Denis Dupont ; 19. Gilles Magnus ; 20. Sam Dejonghe ; etc.