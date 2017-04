Thierry Neuville (Hyundai) a remporté le rallye d'Argentine, cinquième manche du championnat du monde WRC, dimanche, à Villa Carlos Paz.

Le Belge a devancé sur le fil le Britannique Elfyn Evans (Ford Fiesta): seulement 7 dixièmes de secondes séparaient les deux pilotes au terme de la power stage. L'Estonien Ott Tanak (Ford Fiesta) a pris la troisième place à 29.9 secondes.

L'écart n'était que de onze secondes avant d'aborder la dernière journée de compétition. Neuville et son co-pilote Nicolas Gilsoul ont réussi à grapiller du terrain en terminant deuxièmes de la seizième spéciale et premier de la dix-septième. Avant la dix-huitième et dernière spéciale, la power stage d'El Condor, Neuville ne possédait que 6 dixièmes de seconde de retard sur Evans.

Le Belge a finalement émergé au bout du suspense, pour 7 dixièmes de seconde devant Evans. Tanak est troisième. Le Français Sébastien Ogier (Ford Fiesta) est quatrième, le Finlandais Jari-Mati Latvala (Toyota) est cinquième.

Vainqueur du rallye de Corse, Neuville signe sa deuxième victoire de la saison. Au général, Neuville, 84 points, est troisième, à 18 points du leader, Ogier (102 points). Latvala est deuxième (86).

Après les victoires d'Ogier (Monte-Carlo), de Latvala (Suède), de Meeke (Mexique) et de Neuville (Corse, Argentine), le championnat WRC 2017 demeure des plus ouverts, car quatre constructeurs ont déjà gagné cette saison et plusieurs pilotes peuvent prétendre au titre.