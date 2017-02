Thierry Neuville solide leader au rallye de Suède

Le pilote Hyundai possède ce soir 28.1 d'avance sur la Toyota de Latvala. Tanak troisième à 49.7.

Auteur de cinq meilleurs temps sur sept ce vendredi, Thierry Neuville, sans doute avantage par sa 8ème position sur la route, nous a offert la même démonstration que lors de la première étape du Monte-Carlo. Visiblement en parfaite osmose avec sa Hyundai et son équipier Nicolas Gilsoul, le pilote de Saint-Vith a mis des "grands gaz" comme on dit pour achever cette première longue journée avec une avance d'un peu moins d'une demie minute (28.1) sur l'étonnante Toyota Yaris WRC de Jari-Matti Latvala, leader virtuel à ce stade du championnat du monde!

"Tout s'est bien passé excepté dans la dernière spéciale où j'ai eu un petit problème avec ma portière qui n'arrêtait pas de s'ouvrir durant la spéciale," racontait Thierry le sourire aux lèvres. "Cela m'a déconcentré et fait perdre le dernier scratch de la journée pour sept dixièmes."

Avec la Ford de Tanak, troisième à 49.7, la Citroën de Kris Meeke à 51.8 et Sébastien Ogier en cinquième position à 55.7, le Belge se retrouve dans une position assez comparable à celle du Monte-Carlo il y a trois semaines. Il va désormais devoir tirer les lecons de Gap et assurer sans doute un peu plus s'il veut remporter dimanche sa troisième épreuve mondiale.