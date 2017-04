Thierry Neuville et son copilote Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) ont remporté dimanche le rallye d'Argentine.

C'est la deuxième victoire de la saison du duo belge. Pour la cinquième fois consécutive de la saison, Neuville a marqué des points dans le powerstage. Il a déjà engrangé 19 points supplémentaires grâce à cela au championnat du monde, où il est troisième (84 points), à 18 points de Sébastien Ogier. En Argentine, Neuville s'est imposé pour 7 dixièmes de seconde sur le Britannique Elfyn Evans.

"Je ne peux pas y croire", a commenté le pilote belge. "Après la fin de ma course, j'ai vécu les minutes les plus stressantes de ma carrière. C'est un résultat fantastique et je dois remercier l'équipe pour tout ce qu'elle a accompli ces derniers jours. Je veux aussi féliciter Elfyn Evans. Il a tout donné et disputé une belle course. Dans les spéciales d'aujourd'hui, j'ai été à fond et j'ai tout donné. Après un départ difficile vendredi, j'étais déjà très heureux avec la deuxième place. Gagner cette course me procure un sentiment fantastique", a raconté Neuville.

"Quel final incroyable pour un rallye fantastique", a ajouté Michel Nandan, teammanager de Hyundai Motorsport. "Je souhaite féliciter Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul. Nous nous souviendrons encore longtemps de cette course. Après 360 km, gagner avec un écart aussi minime est remarquable. Ce soir, nous allons fêter cette victoire. Hyundai est la seule marque à avoir réussi à gagner deux rallyes cette année."