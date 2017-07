Après une première réussie aux 25 h Fun Cup, l’ancien cycliste passe à la Mustang Belcar.

Passé voici quelques mois de deux à quatre roues, Tom Boonen n’a plus le temps de souffler. À peine les 25 h VW Fun Cup achevées, notre ex-champion cycliste était en France, ce mardi du côté de Chambley, pour tester la puissante Ford Mustang au volant de laquelle il participera ce week-end aux 3 h Belcar dans le cadre du Zolder Superprix. Une préparation en vue des 24 h de Zolder, les 19 et 20 août, où il pilotera ce bolide de 410 chevaux en compagnie du rallyman Chris Van Woensel et du patron de Yokohama Belgique Olivier Hermans.

Tom comment se sont passées ces 25 heures Fun Cup ?

"Une super chouette première expérience. C’est la formule idéale pour débuter. On s’est bien amusé."

Dans quels chronos tourniez-vous ?

"J’ai bouclé mon meilleur tour en 3’05 et je tournais régulièrement vers les 3’07-3’08 ce qui n’est pas mal pour un rookie (NdlR : les meilleurs tournaient autour des 3’00-3’01) . J’aurais pu descendre en 3’03 mais je gardais toujours 2 à 3 % de marge de sécurité. J’avais peur de faire un accident pour ma première course. Tout le monde chez VW me disait que l’important était de terminer. Ce qu’on a fait au 29e rang."

L’auto c’est moins dur que le vélo tout de même ?

"Physiquement oui bien sûr, mais mentalement c’est éprouvant car tu dois être concentré tout le temps à 100 % durant un relais d’une heure trente. Le lundi après la course, j’étais lessivé. Quatre jours sur le circuit, avec la pression, beaucoup de gens, c’est crevant. D’autant que la nuit de samedi à dimanche, je n’ai pas dormi. Je me suis juste couché deux fois cinquante minutes."

Vous bénéficiez aussi de beaucoup d’attention des médias…

(...)

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.