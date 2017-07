A peine fini son baptême de la compétition automobile lors des 25H VW Fun Cup, Tom Boonen va enchaîner avec un nouveau défi. Il roulera en Belcar le WE prochain à Zolder.

L'annonce officielle est prévue ce mercredi mais La DH/Les Sports peut déjà lever le voile sur une partie des projets de Tom Boonen en sport automobile. Plusieurs séances d'essais sont prévues cette semaine à Zolder, pour que l'ancien champion cycliste puisse prendre en mains la monture sur laquelle il s'alignera en Belcar dès le week-end prochain, dans le cadre du Zolder Superprix. Cette monture, c'est une rutilante Ford Mustang que l'on a déjà vue quelques fois l'an dernier aux mains de son propriétaire, Olivier Hermans, et de Chris Van Woensel. C'est avec ces deux mêmes pilotes que Tom partagera le volant de la belle américaine aux couleurs de Yokohama. Une monture qui a fait l'objet d'un gros développement depuis un an.

"Lors de ces 25H VW Fun Cup, il faut beaucoup faire attention aux autres concurrents car l'objectif premier est de terminer l'épreuve," nous confiait Boonen à Francorchamps. "Lors des Track Days auxquels j'ai participé précédemment, je devais moins regarder dans mes rétroviseurs car avec mes deux voitures personnelles, j'étais un des plus rapides en piste."