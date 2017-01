Le Dakar traverse des jours délicats. Depuis samedi, la course a perdu beaucoup de rythme et d’intérêt avec deux étapes annulées (samedi et mercredi) et deux amputées en raison des conditions météorologiques détestables.

Des pluies diluviennes ayant provoqué un énorme glissement de terrain mardi sur la liaison ramenant les concurrents vers Salta, au niveau du village de Volcan, sont à l’origine de la neutralisation de mercredi. "On a assisté à une véritable catastrophe naturelle avec des victimes à déplorer et des dégâts considérables", témoigne, depuis l’Argentine, le Belge Jean-Marc Fortin, patron du team Toyota Overdrive. "Lorsque nous sommes arrivés, la route était coupée. Certains concurrents ont pu passer en évitant l’obstacle. D’autres ont roulé toute la nuit. Les véhicules lourds d’assistance étaient bloqués. Il a fallu improviser un bivouac."

Après avoir utilisé ses moyens sanitaires pour porter secours aux malheureux habitants, les organisateurs ont d’abord décidé de reporter la spéciale.

"On a reçu un message disant que le départ était repoussé de 4h à 7h", poursuit le Hutois. "Puis, ils ont dû se résoudre à annuler car tout le monde était encore éparpillé. On aurait pu disputer la deuxième partie car là il fait 29 degrés et tout est sec, mais ils ont sagement préféré regrouper tout le monde à Chilecito."

Triste pour l’intérêt du Dakar mais pas de quoi toutefois gâcher l’ambiance. "OK, on pouvait prévoir la saison des pluies en Bolivie, mais, ici, il s’agit vraiment d’un cas de force majeure. C’est pas de chance, voilà tout."

Pas question de crier au scandale ni au favoritisme vis-à-vis d’une usine Peugeot alignant des deux roues motrices a priori désavantagées dans la boue.

"Je crois dans la bonne foi des organisateurs. Hier matin, quand je les ai contactés, ils râlaient franchement de devoir annuler une des étapes clés, avec beaucoup de navigation. C’est un Dakar dur. Avoir les pieds dans la boue durant quatre jours n’est pas top pour le moral. Mais il y a une volonté d’équité et toutes les décisions prises jusqu’ici ont pour moi été justes et justifiées."