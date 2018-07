Clive Ling est sorti de la route dans un virage.

C’était la fête des bécanes rutilantes, ce week-end à Chimay. On y organisait en effet l’Open Trophy 2018, une compétition internationale de vitesse moderne pour les motos. Outre la BeNeCup, les Supersport, les Superbike et les Sidecars ont sillonné le circuit mythique avec, cette année, les deux nouveautés que sont la classe SuperTwin et la classe Thunder.

Mais en fin d’après-midi, un fait de course tragique est venu endeuiller cette édition. Clive Ling, un motard anglais de 53 ans, a été victime d’une lourde chute à la sortie d’un virage. Il aurait, selon certains témoins, été victime d’un ennui mécanique qui l’aurait empêché d’aborder la courbe normalement.

Malgré l’intervention des secours, le quinquagénaire est décédé sur place. La course a été interrompue momentanément avant de reprendre ses droits. Averti des faits, le parquet de Charleroi ne s’est pas rendu sur place. Les circonstances relèvent en effet de l’accident pur et simple lors d’une compétition qui n’est évidemment pas sans danger.

En 2014 d’ailleurs, trois motards avaient perdu la vie lors de l’Open Trophy. Outre le décès d’un pilote allemand, Vic De Coormeter et Julien Paquet s’étaient également tués. La mort de ce dernier avait d’ailleurs suscité la polémique puisqu’on évoquait la possibilité qu’un spectateur l’aie touché en pleine course.