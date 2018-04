Quatre teams et trois pilotes noir jaune rouge.

Né de la fusion du WTCC et du TCR, le WTCR (pour World Touring Car Cup) sera cette année la nouvelle référence mondiale des voitures de tourisme.

Jusqu’à présent et depuis treize ans, c’est le World Touring Car Championship, WTCC, qui avait ce statut, sacrant au fil des saisons Andy Priaulx (à trois reprises), Yvan Muller (quatre fois), Gabriele Tarquini, Rob Huff, José Maria Lopez (trois fois) et Thed Bjork l’an dernier.

L’introduction de la règlementation des TC1 en 2014 concomitante à l’arrivée de Citroen dans ce championnat avait conduit à une forte inflation des coûts et avait petit à petit appauvri le plateau.

Pendant ce temps, un nouveau championnat basé sur une règlementation technique simplifiée et donc moins onéreuse avait vu le jour, le TCR, imaginé par Marcello Lotti.

Le succès de cette série fut quasi immédiat et de nombreux constructeurs s’y sont intéressés flairant le business avec des clients.

C’est pourquoi François Ribeiro, le patron d’Eurosport Event qui organisait le WTCC a décidé d’adopter pour ce championnat mondial la règlementation TCR. Un projet qui a tout de suite convaincu une quinzaine de teams à participer à la nouvelle coupe promise à un bel avenir.

Le WTCR était né

Et cette Coupe Mondiale des Voitures de Tourisme débute donc ce WE sur le circuit Moulay El Hassan de Marrakech, un tracé urbain dessiné par Herman Tilke. Dans cette zone hôtelière du quartier Agdal, la température sur et en dehors de la piste monte souvent très vite, même si la pluie pourrait s’inviter ce samedi comme pour baptiser ce nouveau championnat.

Comme attendu, les plus grands spécialistes mondiaux de la discipline ont répondu présents, mais ce qui est le plus surprenant, c’est l’engouement que cette compétition a suscité chez nous en Belgique.

Il faut dire qu’une série TCR Bénélux avait déjà convaincu nombre de teams et de pilotes belges ces dernières années, mais de là à imaginer que le pays qui aurait le plus grand nombre de teams engagés serait la Belgique…

Pourtant avec quatre équipes faisant rouler 10 voitures, la Belgique se taille la part du lion sur les 25 voitures participantes.

Au team WRT de Vincent Vosse qui avait déjà conduit l’an dernier la Volkswagen de Jean-Karl Vernay au titre international, sont venus s’ajouter les structures brabançonnes de Comtoyou qui alignera comme WRT des Audi, et le Team Boutsen Ginion qui restera fidèle à Honda mais aussi la structure verviétoise DG Sport qui pour sa part a opté pour la Peugeot 308 et son « petit » moteur 1600.

Quatre teams mais aussi trois pilotes…

Denis Dupont, le pilote du RACB, sera l’un des fers de lance du team Comtoyou.

Il sera épaulé par le rapide Fred Vervisch qu’Audi a missionné pour faire de la marque aux quatre anneaux la référence absolue dans la discipline.

Mais la plus grosse surprise sera sans conteste la participation du benjamin du plateau. A 18 ans à peine, le Namurois Benjamin Lessennes sera en effet le plus jeune et le moins attendu des pilotes du WTCR.

Sa place sur la grille de départ du GP de Marrakech, il la doit aussi à l’absence de Tiago Monteiro, pas encore totalement remis du terrible accident dont il fut victime en septembre dernier lors d’essais privés sur le circuit de Montmelo.







Qu’à cela ne tienne, Lessennes compte bien mettre à profit cette opportunité pour engranger un maximum d’expérience au contact du gratin absolu de la discipline, mais aussi de celui qu’il remplace. Tiago Monteiro, l’ex pilote de F1, sera en effet présent lors de chaque WE de courses pour conseiller le rookie belge qui avait surpris tout le monde l’an dernier en décrochant cinq victoires et le titre en TCR Bénélux pour le team Boutsen Ginion.

Il n’en fallait pas plus pour que la structure bruxelloise conserve son jeune diamant brut dans un rôle de pilote d’essais de la Honda Civic, rôle qu’il devrait retrouver lorsque Monteiro sera définitivement rétabli.

Si Benjamin Lessennes partira d’abord avec l’intention de découvrir tous ces nouveaux circuits (Marrakech, Budapest, Nurburgring pour débuter la saison), Fred Vervisch et Denis Dupont, eux viseront déjà des victoires et pourquoi pas un titre, c’est en tous cas l’objectif affiché par Jean-Michel Baert, le patron de la structure Comtoyou.

Il faut dire qu’Audi a décidé de mettre quelques moyens dans ce championnat et lorsque le constructeur d’Ingolstadt s’implique dans un projet, il se loupe rarement.

Les RS3 devraient donc être redoutables, d’autant qu’elles seront équipées du même moteur qui avait permis à la VW Golf de s’imposer l’an dernier en TCR international.







Trois jeunes Belges qui seront donc confrontés à ce qui se fait de mieux en spécialistes des voitures de tourisme.

Imaginez, le champion du monde en titre du WTCC, le Suédois Thed Bjork qui sera au volant d’une Hyundai. Son dauphin l’an dernier, le Hongrois Norbert Michelisz qui a troqué sa combi Honda contre une de chez Hyundai aussi, mais celle du team officiel BRC Gas où il retrouve son ami, ancien champion du Monde, Gabriele Tarquini. C’est à l’Italien qu’avait été confié le développement de l’I30 coréenne et à 56 ans, Tarquini aura à cœur de démontrer qu’il a toujours un sacré coup de volant et une faim de… jeune loup.

Le recordman du nombre de titres en WTCC, Yvan Muller se remet au volant. Consultant l’an dernier pour Volvo, l’Alsacien sera cette fois au volant d’une Hyundai engagée par son propre team YMR.

Il y aura même un quatrième champion du Monde puisque Rob Huff, sacré en 2012, sera le leader du Sébastien Loeb Racing qui alignera deux Golf GTI, la voiture victorieuse en TCR l’an dernier.

Ajoutez à cela, un ancien champion d’Europe et double vainqueur du BTCC, Fabrizio Giovanardi, sorti de sa retraite pour développer l’Alfa Roméo Giulietta aux côtés de Gianni Morbidelli, l’homme aux 70 grands prix de F1.

Un triple vainqueur du BTCC, l’Ecossais Gordon Shedden, recruté par Audi pour apporter sa connaissance et sa gestion de meetings à trois courses.

Shedden sera le coéquipier de Jean-Karl Vernay (dont vous pouvez visionner l'interview) chez WRT. Le Lyonnais, lui connaît bien l’équipe montoise pour lui avoir offert l’an dernier le titre en TCR international, un titre que le pilote français de trente ans rêve cette fois de décrocher face au plus beau plateau du tourisme mondial de ces dix dernières années.







Le WTCR sera à suivre en direct sur Eurosport ce dimanche dès 17h30 pour les deuxième et troisième courses de Marrakech.