Une vedette internationale et un parcours rythmé pour le 43ème Rallye du Condroz

Moteurs

A un mois et demi de la clôture du championnat de Belgique, les 5 et 6 novembre du côté de Huy, l’organisateur a levé pour nous un coin de voile sur cette 43ème édition de l’épreuve mosane s’annonçant d’ores et déjà comme un bon cru.

C’est le rendez-vous que les tous les amateurs belges d’épreuves routières attendent avec impatience. La fête de fin d’année. Le Rallye du Condroz, c’est un peu comme la Saint-Nicolas pour les enfants. Et il y a souvent aussi de belles surprises.

Cette année, elle concerne d’abord le parcours qui a de nouveau été remanié.

"Le tracé sera technique et sélectif", annonce le directeur de course Etienne Massillon. "Le samedi, il y aura huit petites spéciales (entre 5 et 7 km) à parcourir à deux reprises."

La grande nouveauté ce sera le dimanche avec deux boucles de quatre spéciales sans assistance.

"Les pilotes s’élanceront le matin pour deux spéciales dont une longue de 22 km. Ils repasseront à Huy uniquement pour refaire le plein d’essence mais il n’y aura pas d’assistance, même pas de changement de pneus. Il faudra donc gérer ses gommes car ils repartiront pour ces mêmes deux spéciales dans la foulée. Et idem durant l’après-midi avec à nouveau deux fois deux ES sans assistance."

Du côté du plateau, il est bien sûr encore un peu tôt pour dévoiler quoi que ce soit. On sait, hélas, que Thierry Neuville et le quadruple champion de Belgique Freddy Loix ne seront pas de la partie.

Par contre, les rumeurs évoquent le retour de François Duval sur la Citroën DS3 R5 d’Armand Fumal avec laquelle il a failli remporter le Rallye de Wallonie.

Toujours du côté de Citroën, on sait d’ores et déjà que le directeur de Citroën Racing et régional de l’étape Yves Matton sera de retour en WRC. Il devrait emmener avec lui une vedette internationale sur une DS3 R5…

Toujours à propos de la marque au Chevron, le Junior Team belge a semble-t-il vécu puisque Guillaume Dilley a vendu sa DS3 en Angleterre. Le jeune vice-champion de Belgique 2015 envisage de louer une Skoda Fabia ou une nouvelle Hyundai R5 (qu’il a déjà essayée) pour cette épreuve qu’il ne veut manquer sous aucun prétexte.

Outre Princen, le vainqueur 2015 Cédric Cherain (en Skoda R5 cette fois), Verschueren et d’autres habitués du championnat de Belgique comme Chris Van Woensel ou Guino Kenis en WRC, Ghislain de Mevius aura également prévu d’aligner la Skoda R5 de BMA. Et son frère Guillaume figure parmi les finalistes du volant RACB Peugeot avec à la clé une participation sur une 208 R2 noir jaune rouge…