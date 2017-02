À 63 ans, Jean-Pierre Van de Wauwer prendra, ce samedi, à Bastogne, le départ de ses 27es Boucles. Encore sur le podium lors de la dernière édition, le Verviétois alignera la Lancia Beta Monte-Carlo faite de ses mains. Comme la Skoda de ses débuts. Une propulsion de 172 chevaux unique au monde au volant de laquelleVande a remporté en 2012 des Legend dont il n’a raté aucune édition depuis les débuts, en 2006.

Retour sur 45 ans de carrière célébrée avec une expo la semaine dernière au Casino de Spa. "Je vais faire mentir mes copains mais ma première vraie course, c’était il y a 47 ans avec une DKW 125cc de l’armée allemande. On l’avait transformée en trial pour disputer un gymkana dans le village."

Depuis 1970 donc, combien de courses avez-vous disputé ?

"Je dirais entre 600 et 700, soit une quinzaine par an, cela a parfois été plus."

À part la F1, vous avez roulé dans à peu près toutes les disciplines…

"Oui, motocross, rallye, circuit, kart-cross, 4x4, karting, de la courses de côte. J’ai même roulé en essais avec la F3000 de Jean Schmitz, mon pote avec qui je monte ma Lancia."

Revenons à vos débuts avec tout de même huit ans sur deux roues…

