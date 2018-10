Stoffel Vandoorne enthousiaste au sujet de la Formula E.

A peine arrivé à Austin, c'est de Formula E et de ses premiers tests à Valence avec sa nouvelle écurie HWA que Stoffel Vandoorne a parlé : « C'est bien sûr très différent. Le pilotage d'une FE n'a pas grand chose à voir avec celui d'une F1. Ce n'est pas la voiture la plus rapide, même par rapport à des catégories inférieures à la F1. Mais on s'amuse quand même. Le challenge est différent et j'ai hâte de le relever avec une toute nouvelle équipe dans la discipline, mais expérimentée puisqu'elle vient de remporter le DTM. Les monoplaces sont fort similaires, il y a pas mal de compétition et de dépassements. Le format des courses aussi est très différent. Tout se passe sur une seule journée avec très peu d'essais sur des circuits en ville, souvent très bosselés. L'auto n'est jamais parfaite. Il faudra s'habituer mais franchement, je suis impatient d'être à la première course. »

Et d'oublier la F1 ?

«La F1 reste le rêve. Et je l'ai réalisé grâce à McLaren qui m'a aidé à gravir les échelons. Je dois leur être reconnaissant pour cela. »

Pour la suite par contre... « Je suis tombé au pire moment au sein de cette écurie. J'ai vécu les deux plus mauvaises saisons de l'histoire de l'équipe. Le timing était mauvais pour moi. Je me suis retrouvé au bon endroit mais au mauvais moment. C'est dommage mais je ne peux pas contrôler cela. Quand j'ai su qu'il n'y avait plus de place pour moi, ma priorité a été de me dire que je voulais continuer à rouler, pas à jouer un quelconque rôle de réserviste. Ainsi, quand Toto Wolff m'a appelé pour me proposer un volant chez HWA, je n'ai pas hésité longtemps. Je vais tout faire pour me montrer digne de sa confiance. »

Et de celle de Mercedes. Et pourquoi pas devenir le premier pilote de F1 à rebondir en électrique ? C'est tellement bête et injuste ce qui lui est arrivé, qu'on veut encore croire au miracle, à un coup du destin.