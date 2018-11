Figurant au 8ème rang du championnat avant la finale de Macao, Frédéric Vervisch était le pilote le mieux classé du WTCR sans avoir obtenu la moindre victoire. Le Courtraisien a corrigé cette tare lors de la Course 2 qui a eu lieu cette nuit sur le circuit urbain asiatique. S'élançant depuis la 3ème place sur la grille, le fer de lance du Audi Sport Team Comtoyou gagnait un échelon dès le départ pour prendre ensuite la tête dans le 3e tour. Il a ensuite géré sa course pour empocher sa première victoire en mondial et en TCR tandis que Comtoyou Racing décroche son premier succès en WTCR. De quoi valoir une victoire 100% belge, ce qui n'était jamais arrivé à un tel niveau de compétition. Le podium est complété par Timo Scheider (Honda) et Yvan Muller (Hyundai).

La formation de Waterloo a même vu triple puisque Nathanaël Berthon et Aurélien Panis ont pris les 8e et 10e places. Bloqué derrière l'Audi Leopard Lukoil (WRT) de Gordon Shedden, Denis Dupont n'a pu faire mieux que 15e. Dans le fief de DG Sport Compétition, la meilleure prestation est venue de Mat'o Homola, 12e sur la Peugeot 308 n°70. Le Slovaque a précédé Ma Qing Hua, meilleur représentant du Boutsen Ginion Racing.

Fred Vervisch n'a hélas pu réitérer sa performance du matin en Course 3. Bousculé par un concurrent maladroit au freinage de Lisboa, le pilote de l'Audi RS3 LMS n°22 n'a pu faire mieux qu'une 13ème place. Comtoyou Racing réalisait néanmoins la meilleure perf' belge de ce dernier affrontement grâce à Nathanaël Berthon, 9ème. Ma Qing Hua échoue à la porte des points pour Boutsen Ginion Racing, le Chinois précédant Mat'o Homola qui a défendu avec brio les couleurs de DG Sport. 15ème place pour Denis Dupont (Audi n°20 Comtoyou). L'Argentin Esteban Guerrieri (Honda Alll-Inkl) a remporté cette dernière joute de l'année devant Rob Huff (VW Loeb Racing) et Norbert Michelisz (Hyundai BRC).

Au championnat, Gabriele Tarquini (Hyundai BRC) est sacré champion malgré le beau week-end d'Yvan Muller. L'Alsacien se console toutefois avec le titre chez les Teams pour son écurie YMR qui bat trois petits points les Italiens de BRC Racing.