Le Bruxellois Ugo de Wilde (15 ans) a signé une victoire et un podium en F4 FFSA. Bonne tenue des autres Belges dans les autres catégories.



Il y a avait une petite colonie de pilotes belges et assimilés sur le circuit français de Nogaro à l’occasion des très populaires Coupes de Pâques. Si les Français se taillaient la part du lion sur le plan numérique, cela n’a pas empêché la Brabançonne de retentir au cours de ce week-end pascal.



C’est en Championnat de France de Formule 4 que le contingent noir-jaune-rouge est le plus important avec pas moins de cinq pilotes. Ugo de Wilde s’est montré le plus performant avec une pole position suivie d’une victoire en Course 1. Septième de la Course 2 après être parti 10e suite au principe de la grille inversée, le Bruxellois de 15 ans décrochait une médaille d’argent dans le 3e et dernier affrontement du week-end. De quoi lui permettre d’aborder la prochaine manche dans les rues étroites de Pau-Ville en leader du championnat avec 46 unités contre 45 pour son plus proche rival, le Français Adam Eteki.



Du côté des autres Belges, on a soufflé le chaud et le froid. Le pilote RACB Ulysse De Pauw épatait son monde en partant depuis la 1ère ligne aux côtés d’Ugo de Wilde pour la Course 1. Novice en monoplace, Ulysse repartait de Nogaro avec le sentiment du devoir accompli puisqu’il a signé un Top 5 et deux 6e places en course.



Les frères Esteban et O’Neill Muth (sous licence allemande) ont alterné le bon et le moins bon. Esteban prenait la 9e place juste devant O’Neill en Course 1. Lors de l’exercice suivant, O’Neill prenait le 4e rang après s’être élancé depuis la pole tandis qu’Esteban achevait sa course dans le bac à graviers suite à un accrochage dès les premiers hectomètres. 12e et 13e places en Course 3 pour O’Neill devant Esteban. 16e, 14e et 15e places pour Baptiste Moulin.



Guère de réussite pour Frédéric Caprasse en Peugeot 308 Racing Cup. Contraint à l’abandon en Course 1 suite à une panne de boost, le pilote de Tenneville devait également renoncer lors du 2e affrontement sur accident. Cela allait en revanche beaucoup mieux pour Amaury et Laurent Richard. Des deux Français de Bruxelles, c’est le fils Amaury qui a ramené la meilleure moisson. Le jeune loup de 20 ans terminait 11e de la 1ère joute après avoir été victime d’un concurrent indélicat au départ alors que le podium était possible. Auteur du 2e chrono pour la Course 2, il termine 3e après avoir choisi d’assurer des points précieux. Peu à son aise sur le circuit de Nogaro, le paternel Laurent termine 13e et 16e, non sans s’être battu avec les meilleurs pilotes de la catégorie Gentleman.



Enfin, c’est le duo infernal composé de David De Saeger et Mathieu Detry qui s’en est le mieux tiré dans le peloton très animé des Legends Cars. En dépit d’un léger manque de puissance, David parvenait à hisser la voiture n°44 au 6e rang de la Course 1. N’ayant pas su prendre part aux qualifs suite à son programme en VW Fun Cup à Spa le même week-end, Mathieu était contrait de s’élancer bon dernier de la Course 2. Il livrait une course faste pour terminer 12e après être parti 30e et ce en l’espace de 16 minutes ! Les deux comparses achevaient la course-relais du lundi après-midi au 6e rang. Claude Watteyne terminait respectivement 13e et 5e avant d’être disqualifié de la dernière course.