Tout a débuté par le volant d’autos… scooters à la foire des 24H en 1977. Quarante ans plus tard, après avoir gagné l’épreuve en tant que pilote (2002) puis team-manager de son propre team (2011 et 2014), Vincent Vosse aligne avec son team Audi WRT non moins de six R8 LMS Ultra lors d’une édition 2017 débutant dès ce mardi avec les essais réservés aux pilotes bronze amateurs.

Vincent, quel est votre plus lointain souvenir des 24 Heures de Francorchamps ?

"L’édition 1977, la dernière sur le grand circuit de 13 km. J’avais cinq ans et demi. Mon père était ami avec André Gérard, le patron de Marabout qui sponsorisait à l’époque des BMW 3.0 CSL de chez Luigi. 1977, c’était aussi l’année des magnifiques BMW UFO. Papa n’allait généralement pas plus loin que la loge Martini, en dessous de la cabine speaker. Il avait du mal à décoller de là et me donnait régulièrement des billets pour que j’aille faire des tours en autos- scooters. Mais moi je préférais déjà m’aventurer dans les stands où j’attendais des heures pour avoir un autographe de Claude Bourgoignie, le cousin de maman qui a signé des poles en Camaro. Je collectionnais aussi les stickers que je collais sur mon panier de basket. À partir de 14 ou 15 ans, j’ai commencé à venir seul, avec des copains. J’étais pote avec un jeune pilote, Vincent Bertinchamps. Il me prêtait sa petite moto et j’allais le voir passer tout le long du circuit."

À quand remonte votre première participation ?

"1995, déjà avec une Audi, une 80 Quattro que je partageais avec le Sud Africain Terry Moss et notre pilote de F1 Philippe Adams qui roulait en Procar avec cette auto préparée par Franz Dubois. À partir de là, je n’ai plus manqué une édition derrière le volant jusqu’en 2010."

Quel est votre meilleur souvenir en 22 ans de participation ?

(...)